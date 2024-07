Kamala Harrisová se dle očekávání vrhla do boje o Bílý dům

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová podle agentur uvedla, že bude usilovat o prezidentskou nominaci Demokratické strany pro listopadové volby.

Dodala, že udělá vše, co bude v jejích silách, aby porazila kandidáta republikánů Donalda Trumpa. Prezidentu Joeovi Bidenovi, který dnes oznámil své odstoupení z kampaně za znovuzvolení, poděkovala za podporu. Jeho rozhodnutí označila za vlastenecké a nesobecké.

"Jsem poctěna prezidentovou podporou a hodlám si tuto nominaci zasloužit a získat ji," uvedla Harrisová v písemném prohlášení. Slíbila také, že udělá vše, co bude v jejích silách, aby sjednotila Demokratickou stranu a Spojené státy a porazila Trumpa a jeho "extrémní program".

"Společně budeme bojovat. A společně zvítězíme," uvedla.

Biden záhy po svém prohlášení o odstoupení uvedl, že Harrisová má pro boj o Bílý dům jeho plnou podporu. Podle něj bylo rozhodnutí v roce 2020 vybrat si Harrisovou za kandidátku na viceprezidentku tím "nejlepším, jaké udělal".

Devětapadesátiletá Harrisová by se stala první černoškou v historii země, která by stanula v čele kandidátky velké strany na prezidentku USA, uvedla agentura Reuters. Podle ní není jasné, zda nyní Harrisovou vyzvou na souboj o demokratickou nominaci jiní vysoce postavení členové strany. Kromě ní se v posledních dnech spekulovalo jako o možných uchazečích o nominaci o guvernérovi Kalifornie Gavinovi Newsomovi, guvernérce Michiganu Gretchen Whitmerové či ministrovi dopravy Petovi Buttigiegovi.

O nové prezidentské nominaci rozhodne téměř 4700 delegátů na stranickém sjezdu, který se má konat 19. až 22. srpna. K získání nominace si potřebuje kandidát zajistit hlasy většiny delegátů. Pokud by se to žádnému z kandidátů nepodařilo, započala by jednání delegátů s vedením strany. Podle agentury Reuters pak může být zapotřebí několik kol hlasování, než některý z kandidátů podporu většiny delegátů získá.

Otázkou rovněž zůstává, co se stane s finančními prostředky vybranými na Bidenovu volební kampaň, které na konci května činily 91 milionů dolarů (více než dvě miliardy Kč). Protože Harrisová figuruje v dokumentech ke kampani, řada expertů se domnívá, že by bylo možné peníze na ni převést, pokud prezidentskou nominaci získá, píše Reuters.

Jednaosmdesátiletý Biden čelil v posledních týdnech tlaku zevnitř své Demokratické strany na odstoupení z boje o Bílý dům v souvislosti s nepovedeným výkonem v červnové debatě s Trumpem. Ta rozvířila otázky o jeho zdravotním stavu a schopnostech zvládat po další roky náročnou funkci.