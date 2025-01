Jiřině Bohdalové šlo o život! Musela do umělého spánku

Jiřina Bohdalová má za sebou velmi náročnou operaci, která kvůli hereččině úctyhodnému věku (je jí již 93 let) nebyla bez rizika, ale naštěstí nakonec dopadla úspěšně. Při zákroku však nešlo jen o hlasivky, ale i o život. Herečka měla nezhoubný nádor v oblasti štítné žlázy a nebylo jisté, zda se doktoři vůbec pustí do operace – kvůli vysokému riziku se moc lékařů, kteří by si na to troufli, nenašlo. Nakonec se hlavním operatérem stal profesor Jan Plzák, který se specializuje na ORL (ušní, nosní, krční). Při zákroku mu asistoval hrudní chirurg profesor Robert Lischke.

Operace proběhla minulou středu v pražské nemocnici Motol. Podle profesora Neužila, který je ošetřujícím lékařem Bohdalové, se zákrok podařil bez komplikací. „Operace proběhla šetrně, bez ztráty krve, a podařilo se odstranit oba nádory,“ uvedl Neužil.

Umělý spánek a kritické chvíle po operaci

Po operaci byla Jiřina Bohdalová uvedena do umělého spánku, aby se její tělo mohlo zotavit. Na oddělení ARO se o ni staral primář Tomáš Vymazal. Jednou z nejtěžších částí pooperační péče bylo odpojení herečky od plicní ventilace a probuzení z umělého spánku. „Nebyl to jednoduchý proces, ale už druhý den po operaci byla mimo ventilaci a během 24 hodin se podařilo ji probudit,“ popsal situaci kardiolog Neužil.

Problémy se štítnou žlázou trápily herečku už delší dobu a situace se zhoršovala: „Při posledním CT vyšetření v dubnu 2024 byly nádory malé, ale během půl roku se zvětšily do obrovských rozměrů,“ uvedl lékař. Herečka kvůli tomu začala trpět problémy s dýcháním a celkovou slabostí. „Bylo to tak vážné, že bylo nutné přizvat hrudního chirurga a specialistu na ORL,“ vysvětlil Neužil.

Kromě dýchacích potíží začala herečka trpět i nízkým krevním tlakem, protože nádory utlačovaly nervová zakončení. „Jiřina šla do kolapsu, její stav byl neudržitelný. Bez operace by to už dál nešlo,“ konstatoval Neužil.

Po úspěšném zákroku se Jiřina Bohdalová nyní zotavuje. „Úleva byla okamžitá. Momentálně ji přebíráme na další péči do Nemocnice Na Homolce, kde si ji ještě nějakou dobu necháme,“ uvedl profesor Neužil. Další léčení už herečka podstoupí v pohodlí svého domova.