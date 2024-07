Japonci jsou na horko v létě zvyklí, ale tohle je extrém. Jsou už čtyři mrtví

Japonská meteorologická agentura vydala varování před extrémními vedry pro 26 z celkových 47 prefektur.

V neděli ve středním Japonsku teploty poprvé v letošním roce dosáhly 40 stupňů a přiblížily se tak japonskému rekordu 41,1 stupně Celsia z let 2018 a 2020. Jižní prefekturu Wakajama dnes od stejné hranice dělily jen čtyři desetiny stupně, informovala veřejnoprávní televize NHK. V dalších třech prefekturách dnes naměřili přes 37 stupňů. V souvislosti s vedry v Japonsku v uplynulých dnech zaznamenali nejméně čtyři úmrtí.

Japonské úřady "extrémní vedra" definují jako stav, kdy teplota dosahuje nejméně 35 stupňů. Tuto podmínku v neděli splňovalo více než 240 míst v zemi. Čtyřicet stupňů ve městě Šizuoka ve stejnojmenné prefektuře naměřili krátce po 13:00 tamního času. Podle NHK šlo o nejvyšší teplotu zaznamenanou v prefektuře od zahájení měření v roce 1940.

V japonské metropoli Tokio v souvislosti s extrémním počasím skončilo v nemocnicích jen během dneška 86 lidí ve věku od patnácti do 93 let. Teploty ve městě dosáhly v poledne 35 stupňů, uvedla NHK. V neděli bylo v Tokiu kvůli vedrům hospitalizováno téměř 200 lidí, nejmladší ve věku tří let a nejstarší ve věku 98 let.

Extrémní vedra v uplynulých dnech nepřežili nejméně čtyři lidé, všichni ve věku 70 let a více. Sedmdesátiletého muže našli kolemjdoucí mrtvého na zahradě, 80letý muž zemřel patrně při práci na farmě. V neděli japonská média rovněž informovala o smrti dvou žen ve věku 90 a 83 let.

Dosud nejteplejší léto zažilo Japonsko minulý rok. I letos japonské úřady proto očekávají, že letní teploty se budou pohybovat nad průměrem. Horka a vlhká léta nejsou v Japonsku neobvyklá, zejména po konci monzunového období asi v polovině července. Experti nicméně upozorňují, že v důsledku klimatické změny mohou být vedra delší a intenzivnější.

Počet úmrtí na úpal nebo úžeh se v Japonsku od roku 1995 až zšestinásobil, vyplývá ze statistiky ministerstva zdravotnictví. Zatímco mezi lety 1995 a 1999 si úpaly či úžehy průměrně vyžádaly 201 životů ročně, v období od roku 2018 do roku 2022 to bylo 1295 obětí, z nichž až 90 procent tvořili lidé starší 65 let.

Japonský teplotní rekord 41,1 stupně Celsia drží města Hamamacu ve středu země a Kumagaja na severozápad od Tokia. V Hamamacu tuto teplotu úřady naměřily 17. srpna 2020, v Kumagaje 23. července 2018.