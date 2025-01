Jan Solfronk tasil prsten s briliantem a kráska přikývla, Bachelor zná vítězku!

Velkolepé finále první řady oblíbené reality show Bachelor přineslo tolik očekávané a náležitě dramatické rozuzlení. Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo si získá sympaťákovo srdce. Z osmnácti soutěžících to mohla být jen jedna. A protagonista pořadu, Jan Solfronk, si po dlouhém rozhodování vybral svou životní partnerku: Studentku Sabinu Pšádovou, které rovnou věnoval prsten s briliantem jako symbol společné budoucnosti. Finálový večer byl plný emocí a nejistoty. Honza prožíval romantické chvíle s oběma finalistkami, což do poslední chvíle nechávalo diváky i samotné účastnice v napětí.

Vedle Sabiny se o jeho srdce ucházela také modelka a herečka Mary Pavlova, která si však nakonec musela vyslechnout těžké odmítnutí. Přesto show opustila se ctí a s hlavou vztyčenou.

Honza nakonec vyjádřil city k Sabině dojemně a od srdce: „Uvědomil jsem si, že pro lásku je potřeba riskovat a občas udělat několik rychlých kroků navíc, abych s tebou to společné tempo stíhal a zvládal. Už když jsem sem dnes šel, tak mi vše bylo jasné. Našel jsem tu tebe. Sabinko, já jsem se do tebe zamiloval a chci, abys byla mým nejlepším přítelem, partnerem a láskou. A já ti slibuji, že při tobě budu stát, budu tě podporovat a budu tě mít bezpodmínečně rád,“ řekl Honza ve vrcholu celé show.

Emotivní závěr první řady Bachelora ukázal, že láska je nejen o romantice, ale také o odvaze, upřímnosti a schopnosti činit těžká rozhodnutí. Honza a Sabina nyní stojí na začátku nové kapitoly svého života, zatímco diváci mohou jen doufat, že jejich příběh bude pokračovat stejně krásně, jako začal. Což mimochodem nejspíš opravdu pokračuje, protože i nyní, tedy osm měsíců po ukončení natáčení, Solfronk prozradil, že jsou se Sabinou stále spolu.