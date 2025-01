Legendární česká herečka vydělala synovi na dům i po své smrti

Jedna z nejvýznamnějších českých hereček vůbec, Dana Medřická, zemřela již před 42 lety, 21. ledna 1983. Její život byl plný dramatických událostí, lásky, ztrát a nečekaných zvratů. Skon přišel nikým nečekán a náhle ve věku 62 let, pouhý rok po svatbě se španělským obdivovatelem. A její osobní život byl stejně zajímavý jako její herecká kariéra.

První manželství a životní tragédie

Dana Medřická se poprvé provdala za o osmnáct let staršího herce Václava Vydru. Narodil se jim syn Václav, ale štěstí netrvalo dlouho, chlapec totiž záhy zemřel. Jistě není potřeba popisovat, jak moc to Danu ranilo.

Když bylo daně 35 let, narodil se druhý syn a dle rodinné tradice opět dostal jméno Václav. Toho už čekala světlejší budoucnost, však Václava Vydru znáte, nebo ne?

Václav Vydra starší na sklonku života bojoval s roztroušenou sklerózou. Dana se o něj oddaně a věrně starala až do jeho smrti v roce 1979. Jejich syn Václav později přiznával, že právě toto období bylo pro rodinu neskutečně obtížné a, byť to může znít krutě, otcova smrt nakonec přinesla jisté vysvobození. Pro otce samotného, ale i pro něj a maminku.

Pozdní láska se Španělem

Po smrti svého manžela našla Dana Medřická nečekanou lásku. Jejím partnerem se stal španělský ekonom Artemio, který se dlouhá léta netajil svým obdivem k oblíbené herečce. Artemio žil v Československu patnáct let a učil na vysoké škole. Pravidelně navštěvoval divadlo a když se nakonec chtěl vrátit domů do Španělska, přinesl Daně jako rozloučení kytici růží. A přeskočila jiskra.

Dana se zpočátku zdráhala odjet do Španělska, nakonec ale dala na rady svého syna a nelitovala – ze Španělska se vrátila nadšená a plná energie. Nakonec se s Artemiem vzali a procestovali spolu celou zemi.

Ale nebylo jim přáno. Zhruba rok po svatbě musela Dana do nemocnice s infarktem, který se nepodařilo uhlídat a herečka po týdnu zemřela na srdeční komplikace. Václav později připustil, že ho ztráta zasáhla více než smrt jeho otce.

Synova životní krize a pomoc od matky

Po sametové revoluci se Václav Vydra mladší pustil do podnikání se zbraněmi, ale kvůli změnám v legislativě zkrachoval a dostal se do dluhů. Dokonce přišel i o rodinný dům. A kdo jiný než jeho milovaná maminka mohl nabídnout pomocnou ruku z jiného světa? Vydra napsal knihu o matce, dílo se prodávalo nad očekávání skvěle a díky úspěchu se Václavovi podařilo nejen splatit dluhy, ale také odkoupit zpět dům, který si banka vzala do zástavy. Pouto až za hrob, jak se říká.