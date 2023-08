Jaký vzkaz nám tu před 200 lety nechali předkové? Vlastně jen hrst sajrajtu...

Zaměstnanci a studenti slavné americké vojenské akademie West Point v pondělí slavnostně otevřeli záhadnou časovou schránku z 20. let 19. století, kterou objevili před několika měsíci u podstavce památníku v areálu školy. Kadeti dopředu tipovali, co by v ní mohlo být: třeba americká vlajka. Když pak olověnou schránku otevřeli, našli v ní... bláto, uvedla stanice BBC News.

Dlouho zapomenutou schránku objevili v květnu při restaurování památníku polského vojevůdce Tadeusze Kościuszka, který se svého času účastnil také bojů za americkou nezávislost. Kdo a kdy schránku do památníku umístil, není jasné. Jedna z teorií praví, že se tak mohlo stát v roce 1829, když sochu proslulého hrdiny dokončovali. Obsah olověné schránky by mohl poskytnout pohled do raných, spartánštějších dob vojenské akademie, psala agentura AP. V pondělí nadešel den, kdy schránka měla vydat svá tajemství. Událost přenášeli živě a součástí vzrušující události byla předmluva historičky akademie Jennifer Voigtschildové, která vyzvala přítomné, aby odhalili kus historie West Pointu. U schránky byli připraveni dva pracovníci školy v rukavicích a rouškami. „Domníváme se, že jde o artefakt nebo něco, čemu bychom dnes říkali časová schránka, která tam byla vložena při dokončení pomníku v roce 1829,“ řekla z pódia Voigtschildová, byť upozornila, že jde pouze o dohady, neboť badatelé z West Pointu nenašli žádnou zmínku o tom, že by někdo do podstavce Kościuszkovy sochy umístil časovou kapsli nebo nějaký jiný předmět. A jelikož je schránka olověná, rentgenový snímek nic neprozradil. Když nadešla chvíle otevření schránky, sál ztichl. Pracovníci opatrně otevřeli víko, posvítili do schránky malou baterkou a kontrolovali její obsah. Nenašli nic. Vytáhli jen jakousi hmotu. „Nejsme si jistí, jestli je to půda, bláto nebo prach,“ řekl jeden z nich a dodal: „Krabice očekávání moc nesplnila.“ Obsah schránky bude přesto ještě pečlivě přezkoumán v naději, že předkové z West Pointu po sobě nezanechali jen krabici s hlínou. Otevření časové kapsle ve West Pointu přineslo zklamání | zdroj: Profimedia Mohlo by vás zajímat Poslední americký stát, kde si nesmíte sami natankovat

