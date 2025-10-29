Jak mohou senioři „vytáhnout“ peníze z fondů EU – a nečekaně ušetřit na úpravách bydlení
29. 10. 2025 – 15:25 | Zprávy | Anna Pecena
Pokud jste v seniorském věku a chtěli byste bydlet pohodlněji, bez bariér nebo s lepší dostupností, možná stačí vyplnit pár formulářů. Fondy EU pomáhají i starším lidem, ovšem informace se často ztrácejí v papírech.
Mnoho seniorů si myslí, že dotační programy z evropských fondů jsou jen pro velké investory nebo společnosti — ale opak je pravdou. I starší lidé mohou čerpat podporu na úpravy svého bydlení, a to například v rámci programu Podpora bydlení, který umožňuje odstranit bariéry – jako je výstavba výtahu, bezbariérový vstup nebo úpravy společných prostor domů.
Také v rámci podprogramu Bytové domy bez bariér je možné získat dotaci až 50 % uznatelných výdajů (např. maximálně 200 000 Kč pro bezbariérový vstup, až 800 000 Kč pro výstavbu výtahu).
Kde a za co může senior požádat
Klíčové je, že programy nejsou přímo vedené „jen pro seniory“, ale často jsou přístupné vlastníkům či společenstvím vlastníků bytových domů, kteří chtějí upravit společné prostory tak, aby v nich mohli bezpečně a komfortně bydlet i lidé vyššího věku. (zdroj: mpsv.cz)
Například instalace výtahu nebo odstranění prahu při vstupu do domu jsou konkrétními položkami, na které lze získat podporu. U dotace platí, že je třeba splnit podmínky – vlastnictví, technické předpoklady, doložení nákladů. Důležité je zajít na příslušný úřad nebo kontaktovat správce domu, zjistit plánované výzvy a připravit potřebné dokumenty.
Co si dát pozor – výhody i úskalí
Výhody jsou zřejmé: méně bariér v domě, lepší přístupnost a udržení samostatnosti seniora ve vlastním bytě. Navíc část nákladů přebírá fond. Ale jsou tu i úskalí – tyto programy nejsou založeny pouze na rozhodnutí seniora jako jednotlivce, ale často vyžadují spolupráci více vlastníků bytového domu nebo správcovské organizace. Také není automatické, že každý dům či byt splní technické předpoklady.
Podle studie Dataplan více než dvě třetiny obcí uvádějí, že nabídka bezbariérového bydlení pro seniory je nedostatečná a že informace o dotacích jsou špatně dostupné. (zdroj: dataplan.info) Proto je třeba aktivně vyhledávat aktuální výzvy a nebát se požádat o pomoc.
Jak na to krok za krokem
Pokud senior nebo jeho rodina chtějí takovou dotaci využít, je nejlepší začít na městském nebo krajském úřadě, případně na webu Ministerstva pro místní rozvoj, kde se zveřejňují aktuální výzvy. Tam lze zjistit, zda je jejich bytový dům způsobilý, jaké dokumenty jsou potřeba a kdy je možné žádost podat.
Vyplatí se také spojit se s místním centrem sociálních služeb nebo spolkem, který pomáhá seniorům s administrativou. Tyto organizace často pomohou s formulářem i s komunikací s úřady.
Závěrem: Pokud vám není jedno, zda budete za pár let v domově pro seniory nebo zůstanete ve vlastním bytě bezpečně a pohodlně, vyplatí se o těchto programech přemýšlet. Evropské fondy každoročně rozdělují miliardy, které mohou zlepšit kvalitu života právě v důchodu – jen je třeba o nich vědět a nebát se požádat. Stačí se rozhodnout a jednat včas.