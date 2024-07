Izraelský nálet zasáhl uprchlické centrum ve škole v Gaze

Při ničivém izraelském náletu na školu přeměněnou v uprchlický úkryt na jihu Gazy zahynulo nejméně 25 lidí. Potvrdili to palestinští představitelé a těla spočítal reportér agentury AP. Útok dopadl na vysídlené rodiny před školou v Abasánu, východně od Chán Júnisu, aktuálně takřka kompletně zničeného města, z nějž prchají tisíce lidí. Zásah, k němuž došlo během zesílené vojenské ofenzívy v regionu, vyvolal všeobecné odsouzení, kritiku postupu Izraele a další výzvy k vyšetření civilních obětí.

Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že nálet cílil na člena ozbrojeného křídla Hamásu který se měl účastnit teroristického útoku ze 7. října loňského roku. Zprávy však uvádějí, že oblast byla v době úderu hustě obydlená a v okolí hledaly útočiště tisíce lidí a muselo být jasné, že jakýkoliv letecký úder bude mít za následek civilní ztráty na životech. Svědci navíc vypověděli, že před útokem nebylo vydáno žádné předchozí varování. Útok zachytilo i následující video, varujeme, že záběry jsou drastické.

Al Jazeera releases the video of the actual moment the israelis chose to bomb Awda school in Abasan in Khan Yunis: they were playing football pic.twitter.com/UjY3BPxeTl