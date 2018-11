Hamás jsou teroristé, prohlásil Zeman v Izraeli, odpoledne promluví v parlamentu

12:06

Italská vláda by mohla snížit rozpočtový deficit plánovaný na příští rok až na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), aby se vyhnula disciplinárnímu řízení ze strany Evropské komise . Agentuře Reuters to v pondělí řekly dva zdroje z vlády. Současný návrh počítá se schodkem 2,4 procenta HDP, to představuje trojnásobek ve srovnání s plány předchozí italské vlády.