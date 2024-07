Globální výpadek IT služeb se v České republice dotkl hlavně Letiště Václava Havla

Dnešní celosvětový výpadek IT služeb zasáhl v Česku především odbavovací systém pražského letiště, které kvůli tomu mělo dopoledne několik zpožděných odletů. Problémy evidovaly i některé nemocnice, ale jen rokycanská musela krátkodobě omezit ambulantní péči.

České banky a další instituce na rozdíl od jiných ve světě výpadek nepostihl. Dopady, které způsobila chybná aktualizace nástroje Crowdstrike na operačním systému Windows společnosti Microsoft, nyní mapuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a je v kontaktu se subjekty, které jsou součástí kritické infrastruktury státu.

"Celosvětový výpadek cloudových služeb Microsoft Azure se v Česku zatím dotýká jen chodu pražského Letiště Václava Havla. Podle aktuálních informací nebyly zasaženy bankovní ani zdravotnické systémy," uvedl dopoledne na síti X vicepremiér ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Ve světě zasáhl počítačový výpadek především leteckou dopravu. Letiště čelí problémům s odbavováním letů, na některých místech palubní vstupenky kontroluje personál ručně. Potíže evidovaly ale i některá média, banky, maloobchody, železniční dopravci a další služby využívající počítačové systémy. Podle australského odborníka na kybernetickou bezpečnost Troye Hunta se svět nyní potýká s nejrozsáhlejším výpadkem IT systémů v historii. Šéf společnosti CrowdStrike na X potvrdil, že aktualizace bezpečnostního softwaru jeho firmy způsobila potíže počítačů pracujících s operačním systémem Windows. Microsoft, který o problémech svých systémů a služeb poprvé informoval na síti X po 01:40 SELČ, uvedl, že po výpadku cloudových aplikací se z větší části "daří zlepšovat dostupnost množství služeb".

Také na letišti Václava Havla v Praze se problémy dotkly odbavovacího systému, kvůli jehož výpadku se začaly zpožďovat odlety. Ráno se to podle mluvčí letiště Kláry Divíškové týkalo šesti spojů, před 11:00 se situace zlepšila a zpožděny byly tři lety. Letiště totiž zprovoznilo náhradní systém a začalo odbavovat i manuálně, nicméně cestující dál žádá o trpělivost. Některé aerolinky si budou podle Divíškové moct odbavit cestující ručně samy, potrvá to ale déle, než je standardní doba odbavení.

Například nynějšího festivalu Colours of Ostrava, na jehož scénách se má do soboty vystřídat 70 zahraničních kapel a desítky domácích interpretů, by se problémy na letištích ale neměly dotknout. "Všechny kapely jsou buď už v Ostravě, nebo jejich letadla už odstartovala," řekl ČTK mluvčí akce Jindřich Vaněk. Třeba Lenny Kravitz, který má vystoupit dnes večer, jede do Ostravy z Polska autobusem.

Výpadek systémů dopoledne postihl v ČR také Rokycanskou nemocnici, dočasně proto omezila poskytování ambulantní péče. Mluvčí Jiří Kokoška ČTK řekl, že od 09:30 ale systémy díky reakci IT specialistů opět běží a provoz nemocnice je bez omezení.

Podobně jako v Rokycanech výpadek evidovala i pražská Nemocnice Na Homolce, ale protože podle mluvčí Martiny Dostálové nevyužívá cloudové služby k základnímu provozu, tak nebyl její provoz ovlivněn. Problémy naopak nezaznamenaly třeba Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, nemocnice v Liberci, Mladé Boleslavi a Příbrami ani společnost Krajská zdravotní, která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji.

Potíže neměly v souvislosti s celosvětovým výpadkem IT systému ani české banky, Burza cenných papírů Praha nebo jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, řekli ČTK jejich zástupci. Problémy neevidovali ani železniční dopravci České dráhy, RegioJet ani Leo Express. Výpadek ale má portál prodeje letenek Student Agency Travel, uvedla mluvčí Alexandra Janoušek Kostřicová.

NÚKIB v reakci na situaci uvedl, že je v kontaktu se subjekty, které jsou součástí kritické infrastruktury státu. Mezi ně patří například elektrárny, letiště, přehrady, telekomunikační sítě, ale také strategické finanční instituce a státní úřady.