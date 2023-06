GIBS by mohla nově vstupovat do prostor užívaných bezpečnostními sbory

Příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) by nově mohli mít možnost vstupovat bez předchozího upozornění do všech prostor užívaných policií, celní správou nebo vězeňskou službou. Počítá s tím novela zákona o GIBS, kterou ministerstvo vnitra poslalo do připomínkového řízení. Zákon také vymezuje podmínky mezinárodní spolupráce a zpřesňuje mechanismus kontroly inspekce. Příslušníci by podle novely mohli na některé události nosit služební stejnokroj.

„Zákon o GIBS je účinný 11 let a za celou tuto dobu nebyl komplexněji novelizován. Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v určitých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce,“ vysvětlují předkladatelé potřebu úprav. Novela podle nich odstraňuje nejasnosti a nelogičnosti v původním zákoně. Při vstupu do prostor, které bezpečnostní sbory užívají, bude muset příslušník inspekce podle novely dodržovat opatření zajišťující ochranu utajovaných informací. V případě, že by musel vstoupit do věznice či detenčního ústavu, musí uvědomit ředitele zařízení. Nově budou moci inspektoři také vstoupit do obydlí bez souhlasu jeho uživatele, a to v případě, že věc nesnese odkladu a vstup je nutný pro ochranu života či zdraví lidí. V mezinárodní spolupráci dosud zákon o inspekci odkazoval na zákon o Policii ČR. Podle návrhu vnitra by ale měla být úprava vtělena přímo do zákona o GIBS. Novela tak výslovně uvádí, že inspekce při plnění úkolů spolupracuje s organizacemi jako Interpol či Evropský policejní úřad, na žádost zahraničního sboru může použít operativně pátrací prostředky nebo že příslušník zahraničního sboru může za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou vykonávat oprávnění a povinnosti příslušníka inspekce. Mezinárodním subjektům bude moci inspekce poskytovat utajované informace i bez souhlasu Národního bezpečnostního úřadu. Novela také výslovně stanovuje, že při výkonu kontrolní činnosti nemůže kontrolní orgán, který je zřízený Poslaneckou sněmovnou, zasahovat do personálních pravomocí vedoucích pracovníků inspekce a nahrazovat jejich řídící činnost. O zahájení kontroly bude nutné spolu s předsedou vlády nově informovat i ředitele inspekce. Kontrolnímu orgánu také novela vymezuje různé pravomoce. Příslušníci GIBS by také podle návrhu mohli nosit služební stejnokroj, a to především při slavnostních nebo společenských akcích. Službu vykonávají v běžném oděvu, někdy mají označení inspekce. „Zavedení služebního stejnokroje pro příslušníky GIBS nepovede k potřebě navýšení rozpočtové kapitoly, toto bude pokryto z již rozpočtovaných prostředků určených k tomuto účelu, tzv. ošatného. Tato změna proto nebude mít žádný vliv na státní rozpočet,“ uvedli předkladatelé. Změnu přináší novela i u tzv. zkoušek spolehlivosti, které spočívají v navození situace, kterou musí příslušník bezpečnostního sboru řešit. Dosud musel inspektor informovat o provedení zkoušky příslušníka v případě, kdy se při ní dopustil protiprávního jednání, podle nové právní úpravy tak bude činit vždy. „Zkouškou spolehlivosti je bezesporu do osobnostních práv zkoušené osoby zasaženo mírou, která překračuje obecně přijímané zásahy do těchto práv. Je tak na místě, aby se každá zkoušená osoba o proběhlé zkoušce spolehlivosti dozvěděla,“ vysvětlují předkladatelé v důvodové zprávě. Novela také nově stanovuje oprávnění inspektorů provádět u kontrolovaných osob, zda jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Předkladatelé v důvodové zprávě zdůrazňují, že kontrola bude moci být jen na základě konkrétních poznatků vůči jednotlivci, institut nemá sloužit k provádění namátkových kontrol.