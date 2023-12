Fiala čeká příští rok lepší situaci, podle Babiše bude vláda devastovat zemi

Premiér Petr Fiala (ODS) očekává v příštím roce zlepšení hospodářské situace země i obyvatel, ke kterému přispěje také opadnutí inflace. Řekl to dnes v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Naopak lídr nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš prohlásil, že vláda zemi devastuje a bude v tom pokračovat i v příštím roce. Politici se v televizním duelu setkali poprvé od června.

Podle Fialy začne v příštím roce česká ekonomika růst, díky nižší inflaci porostou reálné mzdy a současně se budou snižovat ceny potravin. „Teď se dostáváme zpátky k dobrým číslům, to je dobrá zpráva pro celou zemi. Měla by z toho mít radost i opozice, která to dobře myslí s naší zemí,“ řekl.

Babiš naopak prohlásil, že vláda svými kroky způsobila propad reálných mezd. Kabinet podle něj nezvládl inflaci a vyhovuje mu, když je vysoká, protože má díky ní vyšší rozpočtové příjmy. „Jste nekompetentní vláda. Výsledek je, že devastujete zemi a budete v tom pokračovat příští rok,“ řekl.

Politici se v pořadu opakovaně střetli kvůli cenám potravin. Babiš předal Fialovi jako vánoční dárek balení Nutelly, o níž předseda vlády v minulosti mluvil ve videu v souvislosti s cenovými rozdíly mezi Českem a Německem. Fiala následně vyzval Babiše, aby jako vánoční dárek začal holding Agrofert nabízet levnější potraviny. Agrofert Babiš v minulosti vložil do svěřenských fondů, je ale konečným příjemcem výhod z vlastnictví holdingu. Babiš následně vytáhl rohlík a na jeho ceně začal demonstrovat vysoké marže obchodníků, které podle něj jsou důvodem dražších potravin v Česku.

Holding Agrofert, který ovládá značnou část zemědělského a potravinářského trhu v Česku, loni zvýšil čistý zisk meziročně o 124 procent na 12,97 miliardy korun, tržby zvýšil o třetinu na 245 miliard korun. Předseda představenstva Zdeněk Průša již dříve k hospodářským výsledkům skupiny uvedl, že hlavním tahounem růstu byly chemické továrny v zahraničí, které se na provozním výsledku hospodaření podílely z 56 procent.

Babiš také kritizoval vládu za vysoké ceny energií, podle něj by měl stát vykoupit od minoritních akcionářů jejich podíl v energetické společnosti ČEZ. Babiš prohlásil, že by to stálo zhruba 200 miliard korun a že by bylo možné nákup financovat přímo z prostředků ČEZ. Fiala takový návrh odmítl.

Politici se střetli i o dohodě o penězích pro lékaře, kteří dávali výpovědi kvůli nadměrným přesčasům. Fiala přitom hájil rozhodnutí kabinetu, které podle něj neznamená zvýšení veřejných výdajů. „V případě těch lékařů jsme ani nešli do toho, že bychom zvyšovali tabulkové platy nebo něco podobného, my jsme jenom ty peníze, které už v tom zdravotnickém systému byly, tak jsme garantovali, že část z nich, 9,8 miliardy, půjde na navýšení platů,“ řekl.

Babiš také připsal vládě odpovědnost za krachy některých firem i za současné problémy ostravské huti Liberty. Podle Fialy se nehroutí žádný sektor jako celek, krachy jednotlivých společností jsou důsledek konkurence na trhu. Problém Liberty označil za důsledek sporu dvou soukromých subjektů, vláda se podle něj přesto snaží situaci řešit. Liberty Ostrava čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky, zejména vůči firmě Tameh, která jí dodává energie.

Značnou část debaty provázelo vzájemné obviňování politiků ze lži. Babiš měl s sebou plácačku upozorňující na lži, Fiala zase připomněl, že lídr ANO už byl soudem opakovaně usvědčen ze lži a odsouzen k omluvě.

Dnešní pořad je druhým samostatným televizním duelem FIaly s Babišem v současném funkčním období vlády. Zatím naposledy se premiér s lídrem nejsilnější opoziční strany v televizní debatě střetli letos v červnu na televizní stanici CNN Prima News. V opačném gardu, kdy Babiš vedl vládu a Fiala působil v opozici, se utkali naposledy v květnu 2019 v České televizi. V mezidobí se setkali na jednom pódiu při účasti i dalších politiků, například v předvolebních debatách lídrů stran, hnutí či koalic na podzim 2021.