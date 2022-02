Aktualizováno: Fiala a Morawiecki podepsali dohodu o řešení vlivu těžby v dole Turów

Premiéři České republiky a Polska dnes podepsali mezistátní dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic.

(AKTUALIZOVÁNO) Na tiskové konferenci po jednání s polským premiérem Mateuszem Morawieckým dohodu oznámil předseda české vlády Petr Fiala.

Země se podle Fialy dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole a na pětileté délce soudního dohledu. Česko zároveň stáhne žalobu u Soudního dvora EU poté, co obdrží od Polska domluvené finanční prostředky. Mělo by to být v řádu hodin, nejpozději dnů, řekl Fiala.

Polsko se podle Fialy v dohodě zavázalo mimo jiné k dostavbě podzemní stěny k zabránění odtoku podzemních vod z českého území, stavbě ochranného valu a dalším opatřením například k zlepšení ovzduší v regionu. Do dokončení těžební činnosti bude podle dohody zajišťován monitoring hlukové zátěže z dolu, kvality ovzduší, terénních pohybů a hladin podzemních vod. Bude též fungovat fond malých projektů k financování místních a regionálních projektů v oblasti životního prostředí, dodal Fiala.

Pro Česko je podle Fialy také důležité, že dohodou získá přístup ke všem relevantním datům týkajícím se těžební činnosti a budeme moci dříve a lépe reagovat na případné problémy. Česká republika by toho všeho nedosáhla jinou cestou než cestou dohody, míní premiér.

(10:49, původní zpráva) Advokát Soudního dvora Evropské unie dal dnes za pravdu České republice ve sporu o pokračování těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Polsko podle něj porušilo unijní právo, když neposoudilo vliv nových prací v dole poblíž českých hranic na životní prostředí. Advokátovo stanovisko není pro soudce závazné, většinou k němu však přihlížejí. Soud by měl konečný verdikt vynést na jaře. Pokud by však česká strana v případě úspěchu probíhajících mezivládních jednání žalobu stáhla, soudci případ přestanou projednávat.

Česko se na unijní soud obrátil před rokem v únoru poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole Turów do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise. Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu odmítá.

„Doly o obdobné rozloze jako důl Turów představují již svou povahou riziko významného vlivu na životní prostředí a musejí být povinně podrobeny posouzení vlivů na životní prostředí,“ uvedl podle tiskové zprávy soudu advokát Priit Pikamäe. Polsko proto podle něj porušilo směrnici EIA zavádějící povinnost tyto vlivy posoudit.

Varšava rovněž podle advokáta pochybila, když včas nezveřejnila povolení k těžbě a dokumenty související s povolovacím řízením.

Soudci v Lucemburku již loni v květnu nařídili Polsku ukončit práce v dole až do vydání konečného rozsudku. Protože Varšava se odmítla podřídit a těžba pokračuje, vyměřil soud Polsku pokutu půl milionu eur (12,3 milionu korun) denně. Polsko platit odmítá a EK se mu v těchto dnech po několika neúspěšných výzvách chystá strhnout první část dlužné sumy z unijních dotací. Na tom by nic neměnilo ani případné stažení žaloby.

Jednání s českou vládou

Do Prahy dnes přijede polský premiér Mateusz Morawiecki. Úřad vlády ráno oznámil, že bude jednat s předsedou české vlády Petrem Fialou o bilaterální spolupráci. Podle neoficiálních informací ČTK mají premiéři obou sousedních zemí podepsat smlouvu o podmínkách těžby v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic, kvůli němuž vede Praha s Varšavou spor. Polská tisková agentura PAP napsala, že vyjednávači obou zemí se ohledně dolu Turów dohodli a ve středu večer dohodu schválila polská vláda.

Morawiecki se s Fialou sejde hodinu před polednem v Kramářově vile, ve 13:00 je ohlášena tisková konference na úřadu vlády.

Agentura PAP s odvoláním na neoficiální zdroj uvedla, že v posledních dnech polští a čeští vyjednávači dolaďovali smlouvu o Turówu a dospěli k dohodě. Další podrobnosti k ní ale nesdělil. Server Onet připomněl, že dohodu musí parafovat obě vlády a že Morawiecki bude dnes v Praze jednat se svým českým protějškem.

Koncem ledna Fiala řekl, že jednání s Polskem o Turówu je možné dovést k dohodě v řádu několika týdnů. Stejně jako Morawiecki, s nímž byl podle svých slov v kontaktu, chce dosáhnout kompromisní dohody přijatelné pro Českou republiku, Polsko i Liberecký kraj.

Premiér Fiala věří, že zátěž na česko-polských vztazích kvůli hnědouhelnému dolu Turów se dnes podaří ukončit. S polským protějškem Mateuszem Morawieckým budou dnes v Praze dolaďovat poslední detaily, řekl na dotaz ČTK.

„Budeme dolaďovat poslední věci. Předpokládám, že tento těžký balvan v česko-polských vztazích se nám podaří odvalit,“ řekl Fiala. „Věřím, že dnes,“ dodal.

Česko podle návrhu smlouvy mezi oběma státy trvá na náhradě 50 milionů eur (zhruba 1,22 miliardy korun) za škody způsobené těžbou, Polsko nabídlo 40 milionů eur (zhruba 980 milionů korun). Spor trvá také u požadavku na desetiletou délku soudního dohledu. Varšava byla jen pro dvouletý dohled.