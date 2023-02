Expremiér Nečas dostal roční podmínku za lživou výpověď ve prospěch manželky

Za lživou výpověď ve prospěch manželky Jany (dříve Nagyové) uložil dnes soud bývalému premiérovi Petru Nečasovi (ODS) roční podmínku a peněžitý trest ve výši 100 000 Kč. Verdikt není pravomocný.

Nečas vinu odmítá. Trvá na tom, že v kauze zneužití Vojenského zpravodajství mluvil pravdu. Uvedl, že požádal šéfku svého kabinetu Nagyovou, aby mu zprostředkovala pomoc zpravodajců, protože cítil obavu o své bezpečí. Justice ale už dříve uzavřela, že iniciátorkou sledování byla výlučně Nagyová, která chtěla získané informace zneužít k osobnímu prospěchu.

Kauza Vojenského zpravodajství přispěla v červnu 2013 k pádu Nečasovy vlády. Vyšlo totiž najevo, že Nečasova milenka Nagyová nezákonně nařídila zpravodajcům, aby sledovali premiérovu tehdejší manželku Radku a také dva zaměstnance úřadu vlády. Podle aktuálního nepravomocného verdiktu Nečas následně dvakrát nepravdivě svědčil u soudu, a to v dubnu 2015 a v září 2017. Chtěl tak své manželce pomoci ke zproštění viny. Na základě jeho výpovědí soud skutečně Nečasovou nejprve opakovaně osvobodil.

„Nějaké obavy (o bezpečí) možná prožíval, nicméně - co je nejpodstatnější - následně nepravdivě svědčil,“ uvedl dnes soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Ondřej Lázna. Nečasovo počínání označil za „učebnicový případ křivé výpovědi“. „Tady jakékoliv pochybnosti, natož důvodné, opravdu nejsou,“ řekl. V „čistě teoretické až spekulativní rovině“ by si podle soudce bylo možné domýšlet verzi, že Nečas a Nagyová úkolovali zpravodajce nezávisle na sobě a shodným způsobem, aniž by to o sobě vzájemně věděli. „To je ale na hranici absurdity,“ podotkl Lázna.

„Opakuji, že se cítím nevinný,“ uvedl v závěrečné řeči Nečas. Podivil se tomu, že ačkoliv byly jeho výpovědi veřejným tajemstvím, policie ho za ně začala stíhat až s mnohaletým odstupem. S novináři dnes bývalý politik jako již tradičně nekomunikoval, k následnému vyhlášení rozsudku nedorazil.

„Rozsudek vnímám jako signál, že u soudu se prostě nelže bez ohledu na to, zda vypovídáte jako svědek ke krádeži kola, nebo jako bývalý předseda vlády k okolnostem, které se děly na úřadu vlády. Pokud tak učiníte, tak vás stihne trest,“ řekl zástupcům médií státní zástupce Jan Lelek. Dodal, že případy křivých výpovědí končí u soudu poměrně běžně. K Nečasově kritice za prodlení se stíháním vysvětlil, že bylo zapotřebí vyčkat na pravomocný verdikt v kauze zpravodajství. „Bezprostředně poté, co tento rozsudek nabyl právní moci, byl ze strany Vrchního státního zastupitelství v Olomouci učiněn podnět a tomu jsme se následně věnovali,“ řekl.

Nečas u soudu dříve uvedl, že obavy kvůli sledování jeho bydliště u něj vyvstaly krátce po návštěvě Afghánistánu a také v souvislosti s nekalými praktikami kolem nákupu letounů Gripen. „Identifikoval jsem si, že to souvisí s otázkami obrany. Proto jsem se obrátil na Vojenské zpravodajství,“ tvrdil. Jeho současná manželka podle něj v této věci působila jen jako „komunikační kanál“. Celou kauzu Vojenského zpravodajství označil za politickou, jejím účelem podle něj bylo svrhnout vládu.

Soud ale připomněl Nečasovo tiskové prohlášení z června 2013, v němž stálo, že nikdy nerozhodl ani nebyl informován o sledování osob Vojenským zpravodajstvím. Nečas to vysvětloval tak, že tehdy jen připojil podpis pod dokument formulovaný někým jiným. „Je absurdní, že by podepsal tiskové prohlášení úplně bezduše. To by také mohl podepsat, že se zítra nechá vystřelit na Mars,“ poznamenal Lázna.

Za křivou výpověď hrozí až tříleté vězení. Soud uložil trest v takové podobě, jakou navrhoval státní zástupce. Nečasovi stanovil dvouletou zkušební dobu. Zvolený trest označil soudce za mírný. „Jde o první odsouzení obžalovaného. Navíc mu příští rok bude už 60 let. Není určitě důvod ukládat trest nějak přísný,“ vysvětlil své rozhodnutí. „Na druhou stranu nešlo o bagatelní zápletku, ale o aféru, která svého času hýbala celou politickou scénou,“ uzavřel.

Nečasovou justice nakonec potrestala za zneužití zpravodajství nejvyšším možným podmíněným trestem - tříletou podmínkou s pětiletou zkušební dobou - a také maximálním, tedy desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy. V odůvodnění verdiktu zaznělo, že Nečas jako svědek nemluvil pravdu a že jeho verze je v rozporu s nashromážděnými důkazy. Prezident Miloš Zeman nedávno Nečasové udělil milost, prominul jí zbytek zkušební doby. Zdůvodnil to uplynutím dlouhého času od spáchání skutku a řádným životem Nečasové. U Obvodního soudu pro Prahu 1 čelí Nečas s manželkou obžalobě také v případu údajného podplacení poslanců ODS.