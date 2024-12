Dyková toho má doma už plné zuby. Praštila do stolu

Populární herečce už došla trpělivost.

Herečka Tatiana Dyková (46) se letos rozhodla, že Vánoce pojme jinak než obvykle. Po letech, kdy svátky trávila v tradičním duchu, se chce zaměřit na klid, pohodu a skutečné propojení s rodinou. Sama přiznává, že ji už unavuje být tou, která se stará o všechny detaily a neustále řeší, co kdo potřebuje. „Vždycky jsme Vánoce slavili u nás doma, setkávali jsme se s rodiči, dětmi a blízkými. Ale letos bych si přála, aby mě taky někdo obsloužil. Abych nemusela pořád běhat kolem stolu a řešit, kdo chce rybu, kdo řízek, a aby se všechno netočilo jen kolem jídla,“ svěřila se deníku Super.

Tatiana by ráda, aby Vánoce skutečně odpovídaly svému významu – svátkům klidu a zastavení. Přestože zatím nemá jasnou představu, jak by to mělo letos vypadat, je odhodlaná udělat změnu. „Jak to přesně bude, je zatím ve hvězdách. Byli jsme teď hodně pracovně vytížení a ještě jsme si nesedli k tomu, abychom to naplánovali. Ale mám chuť to udělat úplně jinak než dosud,“ dodala.

Herečka také připomněla, že v jejich rodině platí jasná pravidla ohledně dárků. Už dříve prozradila, že Ježíšek u nich nenosí elektroniku.

„Řekla jsem, že pokud chcete elektroniku, musíte si to zařídit u jiného Ježíška,“ uvedla s úsměvem.

Tatiana Dyková je známá tím, že si své soukromí pečlivě chrání. Kromě herectví se věnuje i netradičním aktivitám, jako jsou pěší poutě, týdenní půsty nebo různé kurzy, které jí pomáhají najít vnitřní rovnováhu. Letos se zdá, že tuto harmonii chce přenést i do vánočních svátků, aby si je mohla užít naplno a bez stresu.