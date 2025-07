Důchodci v hotelech čerpají wellness zdarma a pijí kávu na účet podniku

24. 7. 2025 – 11:18 | Zprávy | Anna Pecena

Čekáte na pozvánku do ráje? Tak ji máte. Hotely a lázně po celé republice potichu rozdávají seniorům slevy, bonusy, ale i šálky kávy zdarma – stačí si jen říct. Zároveň existují karty, které vás dostanou ke službám, o kterých běžní turisté nemají ani tušení.

Lázeňská tajemství: Karty, které znají jen zasvěcení

Zatímco většina návštěvníků lázní platí za každou proceduru, kafíčko nebo vstup do wellness jako mourovatí, senioři od 55 let mají v ruce neviditelný klíč ke slevám, dárkům i nečekaným výhodám. V Karlových Varech, Františkových či Mariánských Lázních totiž existují tzv. lázeňské karty hosta, malé plastové zázraky, které vám otevřou brány k výhodám jako 30% sleva na masáže, 50% sleva na vstup do bazénu, zdarma MHD a někde i káva nebo zákusek na účet podniku.

Pointa? Kartu většinou získáte zcela zdarma, pokud se ubytujete alespoň na dvě noci u partnerského hotelu. A tyto hotely samy často nabízejí tzv. Senior 55+ balíčky.

Káva na uvítanou, wellness k večeři

Některé hotely a penziony zaměřené na seniory jdou ještě dál. Nabízejí balíčky s procedurami, polopenzí, vstupem do wellness, slevami na masáže i bonusovým programem – vše v ceně nebo se slevou až 40 %. V praxi to znamená, že důchodce, který ví, co chce, odjede do čtyřhvězdičkového hotelu s bazénem, dostane přístup do páry, infrasauny, polštářek pod nohy a ještě pozornost podniku – kávu, sekt nebo třeba sladké překvapení.

Některé hotely přidávají i program s přednáškami, výlety a kulturním doprovodem, vše za paušál, který byste normálně zaplatili jen za ubytování.

Neříkají to nahlas, ale funguje to

Proč se o tom tolik nemluví? Protože hotely s těmito balíčky neinzerují tyto slevy nahlas, většinou je najdete v patičce webu, pod názvem „Senior 55+ nabídka“ nebo „Pobyty pro seniory“. Stejně tak lázeňské karty, jejich výhody zjistíte až na místě nebo při pečlivém pročítání podmínek.

Takže pokud plánujete odpočinek, nečekejte na ozdravný poukaz od pojišťovny. Vyberte si hotel chytře, zeptejte se na seniorský balíček a požádejte o kartu hosta. Až si pak budete v županu vychutnávat kávu na terase s výhledem na kolonádu, budete vědět: tohle není výhra v loterii. Tohle je jen dobrá informace.

A proč vůbec vyrazit? Tělo poděkuje, mysl si odpočine

Možná si říkáte, že wellness a lázně jsou luxus. Ve skutečnosti jsou ale investicí do zdraví a psychické pohody – zvlášť ve vyšším věku. Lázeňské procedury, bazén, sauna, masáže i obyčejná procházka kolonádou zlepšují krevní oběh, uvolňují klouby a svaly, tiší chronickou bolest a pomáhají od nespavosti i stresu. Pobyt mimo domov navíc nabourá rutinu, přinese nové podněty a – upřímně – taky trochu zaslouženého rozmazlování.

Nečekejte, až vám lékař napíše poukaz. Vyrazte chytře... vyberte hotel s programem pro seniory, ptejte se na kartu hosta a klidně si dopřejte i třídenní pobyt s polopenzí a wellness. Za cenu běžného víkendu ve městě si můžete užít ticho, čistý vzduch, klid a regeneraci.

A když si k tomu přičtete šálek kávy zdarma, pětiprocentní slevu na masáž a úsměv recepční navíc? Pak zjistíte, že senior v lázních není klient druhé kategorie – ale ten nejváženější host.