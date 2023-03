Docela jako živý: Indický chrám bude při obřadech používat robotického slona

Jak napsala stanice BBC, robotického slona chrámu věnovala indická pobočka organizace na ochranu zvířat PETA a herečka Párvatí Thiruvothuová.

„Jsme nesmírně šťastní a vděční za tohoto mechanického slona, který nám pomůže provádět naše rituály a slavnosti bez krutosti. A doufáme, že i další chrámy budou uvažovat o nahrazení živých slonů pro rituály,“ uvedl podle stanice CNN hlavní duchovní chrámu Rádžkumár Nambúthiri.

Mechanický slon je podle listu Indian Express vysoký přes tři metry, váží 800 kilogramů a je vyroben ze železného rámu. PETA na svém twitteru zveřejnila video robotického zvířete.

Sloni hrají ve státě Kérala důležitou roli při chrámových slavnostech, jsou při tom spoutaní, osedlaní a nazdobení, upozornila stanice BBC, podle níž se v tomto indickém regionu nachází asi pětina ze zhruba 2500 slonů, kteří žijí v Indii v zajetí.

JUMBO NEWS!

Kerala’s Irinjadappilly Sree Krishna Temple will use a lifelike mechanical elephant to perform rituals, allowing real elephants to remain with their families in nature.

The initiative is supported by @parvatweets.#ElephantRobotRaman https://t.co/jwn8m2nJeU pic.twitter.com/jVaaXU7EHg