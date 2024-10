Děti tráví na mobilu a počítači stále více času, nejvyšší nárůst závislostí je u jedenáctiletých

Děti a dospívající tráví stále více času na počítačích a mobilních zařízeních, což vede k nárůstu závislostí, zejména mezi jedenáctiletými. Tento trend je patrný především u chlapců, kteří se často věnují hraní počítačových her a používání sociálních sítí. Nová studie Světové zdravotnické organizace (WHO) zkoumala chování 280 000 dětí ve věku 11 až 15 let z 44 zemí, včetně České republiky, která si v evropském srovnání nevede špatně.Lukas Blinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, jeden z hlavních autorů studie, zdůrazňuje potřebu vzdělávání zaměřeného na digitální gramotnost.

Cílem je naučit dospívající smysluplně využívat digitální média a zároveň jim vysvětlit, že nadměrné používání sociálních sítí a her může být škodlivé.

Výzkum ukazuje, že v průměru jedenáct procent dospívajících ve zkoumaných zemích má problémy se závislostí na sociálních sítích, jako jsou Facebook, TikTok, Instagram a YouTube. Závislost na počítačových hrách postihuje 12 procent dětí, přičemž chlapci jsou více ohroženi. Nejmenší problémy byly zaznamenány v Nizozemsku, zatímco Česká republika, Rakousko, Slovinsko a Německo patří mezi země s relativně příznivou situací. Naopak země Balkánu a jihovýchodní Evropy, stejně jako Británie, čelí větším problémům.

Podle Blinky je klíčové, aby se ve školách řešila digitální gramotnost. Výuka by neměla zahrnovat pouze technické dovednosti, jako je psaní e-mailů nebo práce s tabulkami, ale také uvědomění si hranic používání sociálních sítí a her.

Zvláštní pozornost si zaslouží jedenáctiletí, u nichž je patrný největší nárůst závislostí. Desetina z nich je ohrožena závislostí na sociálních sítích a ještě více na hraní her. Třetina dětí v tomto věku hraje hry denně, přičemž mezi chlapci je to téměř polovina. Dvaadvacet procent dětí tráví hraním čtyři a více hodin denně, což je výrazný nárůst oproti roku 2018.

Pandemie koronaviru, která děti přinutila zůstat doma a komunikovat s přáteli online, přispěla k tomuto nepříznivému vývoji. Vědci doufají, že s návratem k normálu se situace zlepší. Odborníci nevolají po zákazu sociálních sítí a her, ale zdůrazňují potřebu naučit děti je používat s mírou.

Závislost na sociálních sítích a hrách se neprojevuje jen množstvím času stráveného těmito aktivitami. Problém nastává, pokud dítě projevuje agresi, když nemůže být online, nemá jiné zájmy mimo digitální svět, nebo pokud dává přednost hrám před spánkem, což vede ke zdravotním problémům a špatným školním výsledkům.

Blinka doporučuje stanovit dětem časové limity pro používání sítí a her, ale ještě lepší je nabídnout jim zajímavé alternativní aktivity, aby nebylo nutné tyto limity vůbec zavádět.