Denní nárůsty nakažených se drží nad tisícovkou, hospitalizovaných je 179

V Česku se denní počty nově odhalených případů koronaviru drží třetí den za sebou nad tisícovkou. Ve středu testy potvrdily 1156 nově nakažených, asi o 500 víc než před týdnem.

Odborníci upozorňují na to, že nakažených je reálně mnohem víc, protože se nyní málo testuje, zásadní je ale podle nich sledovat počet hospitalizovaných s covidem-19. Ve středu vyžadovalo nemocniční péči 179 nakažených, v mezitýdenním srovnání o 57 víc. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Epidemie zesiluje zhruba od začátku června, kdy se denní nárůsty v pracovních dnech pohybovaly kolem dvou stovek. Předtím denní nárůsty od února klesaly. V únoru přibývaly denně desítky tisíc nakažených. Tehdy bylo také 1. února zaznamenáno přes 57 000 případů nákazy, nejvíce za jeden den od začátku epidemie v Česku. Hospitalizovaných tehdy bylo více než 3000.

Zvyšuje se také takzvané incidenční číslo, na 100 000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 51 nakažených. Vyšší incidence byla naposledy 9. května. Stále je to ale výrazně méně než například na začátku letošního února, kdy se incidence dostala až téměř na 2500. Nejhorší situace je nyní v hlavním městě, kde na 100 000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 125 nakažených.

Za současným nárůstem jsou podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nakažlivější subvarianty BA.4 nebo BA.5 koronaviru omikron. Podle dosavadních zjištění sice nemají horší průběh onemocnění, proti původní variantě z čínského Wu-chanu jsou ale nakažlivější více než desetkrát. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek očekává, že se počty pozitivních testů budou z týdne na týden zdvojnásobovat možná dva nebo tři týdny.

Zásadnější je podle něj sledovat počty hospitalizací. Nemocniční péči ve středu vyžadovalo 179 nakažených, více jich bylo v nemocnicích naposledy 23. května. Ve vážném stavu je sedm pacientů, před týdnem to byli čtyři.

Počty provedených testů mírně rostou, ve středu jich laboratoře provedly téměř 6700, v mezitýdenním srovnání asi o 1500 víc. Odborníci upozorňují na to, že se ale nyní testují jen lidé s vážnějšími příznaky nebo ti, co byli s nakaženým v kontaktu. „Nejsou to plošné testy, takže skutečný počet nakažených bude významně vyšší,“ řekl ve středu Dušek.

Pozitivita roste u všech tří typů testů. U nejčastějších diagnostických testů, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky nemoci, bylo pozitivních téměř 28 procent vzorků. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, se covid ve středu prokázal u 11 procent testovaných a u preventivních testů bylo pozitivních téměř pět procent.

Od začátku epidemie v březnu 2020 potvrdily laboratoře přes 3,9 milionu případů covidu, k tomu ministerstvo eviduje přes 267 000 podezření na opakovanou nákazu. S nákazou dosud zemřelo 40 316 lidí, na tento týden připadají zatím tři úmrtí.