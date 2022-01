Covid hvězdám z NHL ukradl olympiádu. Uspořádejte Světový pohár, volají v zámoří

Fotbaloví fanoušci to mají snadné. Chtějí-li vidět v akci ty nejlepší hráče, kteří po světě běhají, stačí si jednou za čtyři roky zapnout mistrovství světa. Celý měsíc pak můžou sledovat zápoleních těch nejlepších z nejlepších, pro které je mundial v národním dresu často vrcholem kariéry.

V hokeji to tak není. Akce se stejným názvem se sice koná dokonce každoročně, čím dál častěji se nad ní ale leckterý hokejový příznivec ušklíbne. Tohle že je mistrovství světa? Událost konaná v době, kdy elitní světoví hokejisté bojují v zámoří o Stanley Cup? Klání hráčů z Evropy, co pro NHL nebyli dost dobří, a pár unavených krajánků, kterým v Americe skončila sezona? To přece nemá žádnou vypovídací hodnotu, lamentují fanoušci.

Uspořádat v ledním hokeji špičkovou reprezentační akci nejvyšší úrovně je ve sportu, kde má monopol prestižní severoamerická liga, zkrátka problém. Ten se ještě prohloubil v roce 2014. Tehdy se naposledy hokejová smetánka objevila na olympijských hrách. NHL na pár týdnů zavřela krám a dovolila svým hvězdám, aby v Soči oblékly národní trikot.

O čtyři roky později už hráči tuhle možnost neměli, olympijský hokejový turnaj tak připomínal spíše víkend Euro Hockey Tour. Ti nejlepší byli tou dobou úplně jinde. Dlouho to vypadalo, že by se letos mohli po osmi letech dychtiví příznivci dočkat, kanadsko-americká soutěž byla ochotna Ovečkina a spol. uvolnit. Vidle ale do plánů hodil zákeřný covid a už nějakou dobu víme, že Crosbyho, McDavida nebo třeba Pastrňáka na olympijských hrách opět neuvidíme.

To se nelíbí nejen fanouškům, ale ani novinářům. Nekonvenuje jim představa, že by hráči jako Hedman, Malkin nebo Matthews neměli mít možnost změřit síly v národních dresech na prestižním mezistátním turnaji. Proto se v zámořských médiích stále častěji objevuje jedno sousloví: Světový pohár.

Turnaj slavného jména, který se prestiží honosí přesto, že se za šestadvacet let existence konal jen třikrát. Navazuje totiž na slavný Kanadský pohár, který se uskutečnil celkem pětkrát mezi lety 1976 a 1991. Jeho nástupce s přívlastkem světový obohatil hokejové dění v letech 1996, 2004, 2016.

V době, kdy hokejisté z NHL mohli na olympiádu, to z dnešního pohledu takové terno být nemuselo – prostě jen další akce se zámořskou elitou. Nyní ale může být Světový pohár na dlouhou dobu jedinou možností, jak všechna esa z Ameriky do národního dresu dostat. Proto významní novináři začínají nahlas mluvit o jeho uspořádání.

„Čekat další čtyři roky nepřipadá v úvahu. Teda připadá, ale je to mimořádně hloupé,“ napsal bez skrupulí třeba redaktor Elliotte Friedman z webu Sportsnet. „Dejte Crosbymu ještě jednu šanci hrát za Kanadu a Ovečkinovi za Rusko, dokud jsou na vrcholu svých sil,“ vyzývá.

Souhlasí s ním i J.J Reagan z americké televize NBC. „McDavid, Draisaitl, McKinnon, Eichel. To jsou jen někteří hráči, co nikdy nehráli na olympiádě. McDavid, Matthews nebo Eichel navíc ani nikdy nereprezentovali USA nebo Kanadu,“ připomíná hokejový expert.

„Čekat další čtyři roky by znamenalo, že celá generace hvězd přijde o šanci zabojovat v národních barvách o trofej v klání těch nejlepších,“ upozorňuje Reagan. Zároveň ale konání dalšího ročníku World Cupu podmiňuje jednou věcí: Vyhnout se experimentu se speciálními týmy, který jsme viděli před šesti lety v Kanadě.

Kromě výběrů USA, Česka, Ruska, Kanady, Švédska a Finska se totiž v roce 2016 na ledě objevil uměle vytvořený tým Evropy, složený z nejlepších hráčů slabších kontinentálních států. V jednom týmu si tak zahrály hvězdy slovenského, německého či švýcarského hokeje.

Tenhle nápad ještě šel za určitých okolností pochopit, opravdovou bizarností byl však tým zvaný Severní Amerika do 23 let. Za ten nastoupili mladí hráči z Kanady i Spojených států, kteří nebyli vybráni na soupisku svých zemí. Podobným experimentům by se dle novinářů už měli pořadatelé vyhnout.

„Jestli můžu mít jedno přání: žádné extrabuřty. S týmem Severní Ameriky byla zábava, podkopal ale legitimitu celé akce. Uspořádejme turnaj národních mužstev, která budou zápasit o to, kdo je nejlepší na světě. Dejte hráčům šanci reprezentovat své státy. Šanci, kterou jim covid vzal,“ doplňuje Reagan.

Zda se prestižního mezistátního mistrovství v nejbližších letech dočkáme, nebo jde jen o bláhové přání fanoušků, lze jen těžko odhadovat. Je ale nabíledni, že milovníci hokeje by si ještě jeden střet Ovečkina a Crosbyho v jejich nejmilovanějších barvách zasloužili.