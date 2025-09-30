ČNB: Zadlužení domácností u bank v srpnu stouplo na 2,505 bilionu korun
30. 9. 2025 – 12:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dluhy českých domácností u bank v srpnu meziměsíčně vzrostly o 18,3 miliardy korun na 2,505 bilionu korun.
Dluhy nefinančních firem se zvýšily o 22,5 miliardy korun na 1,461 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). V meziročním srovnání stoupl objem úvěrů u domácností o 177 miliard a u firem o 46,9 miliardy korun.
"Trend růstu zadlužení českých domácností pokračuje a tempo je vyšší než v roce 2024. Může to souviset s mírně optimističtějším očekáváním ekonomického vývoje, což podporuje ochotu domácností se zadlužit. Od června sledujeme meziroční zrychlení u úvěrů na bydlení, které přispívá k růstu zadlužení mírně rychleji než zadlužení na spotřebitelských úvěrech," řekl ČTK hlavní finanční analytik Provident Financial Petr Javůrek.
Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují od února 2016. Výjimkou byl duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což ale bylo podle ČNB kvůli odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.
Většinu dluhů domácností, více než tři čtvrtiny, dlouhodobě představují úvěry na bydlení. Letos v srpnu se jejich objem podle ČNB meziměsíčně zvýšil o 0,7 procenta na 1,93 bilionu korun.
Objem dluhů firem kolísá. Loni se jejich zadlužení do dubna zvyšovalo, poté střídavě zhruba co dva měsíce klesalo a rostlo. V prvních šesti měsících letošního roku zadlužení rostlo, v červenci kleslo.
Nejvýznamnější podíl u dluhů firem mají dlouhodobé úvěry. Jejich objem se v srpnu zvýšil o osm miliard na 789 miliard korun. To představovalo 54 procent z celkového objemu úvěrů nefinančních podniků. "Nejvíce ale rostly krátkodobé úvěry, které se zvýšily o 13 miliard Kč na 327 miliard Kč. Nejmírnější nárůst zaznamenaly střednědobé úvěry, které vzrostly pouze o dvě miliardy Kč na 342 miliardy Kč," uvedla ČNB v komentáři.
ČNB zveřejňuje bankovní statistiku každý měsíc. V srpnu byla sestavena ze zdrojových dat 43 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez ČNB.