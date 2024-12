Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v říjnu zůstala na 5,9 procenta, stejně jako v září. Proti stejnému měsíci loňského roku ale klesla o 0,2 procentního bodu.

Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice nezaměstnanost podle jeho dat klesla ve srovnání se zářím o 0,2 procentního bodu na 2,6 procenta. Je tak nejnižší z celé sedmadvacítky. Metodika Eurostatu se liší od té, kterou používá český Úřad práce. Nezaměstnanost v eurozóně zůstala ve srovnání se zářím také na stejné hodnotě, a to na 6,3 procenta. Meziročně o 0,3 procentního bodu klesla.

Druhou nejnižší míru nezaměstnanosti vykázala Malta, kde zůstala na zářijových třech procentech. Meziročně klesla o 0,3 procentního bodu.

Nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo v říjnu Španělsko, a to 11,2 procenta. Následuje Řecko s nezaměstnaností 9,8 procenta, což představuje meziměsíční nárůst o půl procentního bodu. Třetí nejvyšší nezaměstnanost v EU má Finsko, a to 8,8 procenta.

Míra nezaměstnanosti žen v EU v říjnu činila 6,1 procenta, což je stejně jako předchozí měsíc. Mezi muži pak činila 5,7 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně než v září. V eurozóně činila míra nezaměstnanosti žen 6,5 procenta a mužů 6,1 procenta. V obou případech se hodnota ve srovnání se zářím nezměnila.

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), který vychází z vlastního šetření prováděného v domácnostech. Výsledek ČSÚ se týká lidí ve věku mezi 15 a 64 lety a počítá se jako poměr nezaměstnaných a ekonomicky aktivních. Eurostat porovnává nezaměstnanost lidí ve věku mezi 15 a 74 lety.

Statistické šetření umožňuje podchytit i velkou skupinu lidí bez práce, kteří si práci nehledají, neboť nevěří, že by se jim to mohlo podařit. Liší se od postupu úřadů práce, které jako nezaměstnané počítají jen lidi, kteří se zaregistrovali v jejich evidenci. Ve věkové kategorii 15 až 64 let činila říjnová míra nezaměstnanosti podle ČSÚ 2,7 procenta, zatímco podle metodiky českého Úřadu práce v říjnu dosahovala 3,8 procenta.