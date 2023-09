Černochová představila strategii: Úkolem Česka je příprava na dlouhotrvající obrannou válku

Hlavním úkolem české obranné politiky je všestranná příprava na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi. Vyplývá to z připravované obranné strategie, kterou dnes sněmovnímu výboru pro obranu představili ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jan Jireš.

Nová obranná strategie navazuje na bezpečnostní strategii, kterou vláda schválila letos v červnu. Interní návrh obranné strategie byl ministerstvem obrany dokončen letos v květnu, vláda by o ní měla jednat koncem září.

Podle nové strategie je třeba, aby česká obranná politika reagovala na zhoršení bezpečnostního prostředí, a především agresivitu Ruska, které představuje nejvážnější hrozbu bezpečnosti ČR a jejích spojenců. Prioritou strategie má být budování dobře vyzbrojené, vybavené, vycvičené a v boji udržitelné ozbrojené síly, kterou bude možné nasadit do operací kolektivní obrany. Zároveň je ale podle Jireše důležitá také všestranná operační příprava území České republiky a zabezpečení přijetí přesunů a podpory potenciálně velkého množství spojeneckých sil. To je podle něj komplexní úkol přesahující kompetence a možnosti ministerstva, jednat by se mělo především o zabezpečení dostatečné kapacity dopravní infrastruktury, komunikační sítě, zásobování nebo ubytování.

Strategie také předpokládá, že do obrany se více zapojí veřejná správa a společnost jako celek. Podle Černochové je důležitý celovládní a celospolečenský přístup k obraně. Česko má podle připravované strategie budovat schopnost válečného rozvinutí svých ozbrojených sil, což zahrnuje přípravu záloh, materiálních zásob i přípravu systému mobilizace.

Obrana by měla příští rok hospodařit se 151 miliardami korun, meziročně dostane více

Ministerstvo obrany (MO) by mělo příští rok hospodařit se 151 miliardami korun, což je zhruba o 40 miliard více proti letošnímu schválenému rozpočtu. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu zveřejněného v legislativní knihovně vlády.

Výrazný meziroční růst v návrhu u kapitoly ministerstva obrany je důsledkem nového zákona, který nařizuje výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu. Vláda se tak snaží dodržet slib NATO, ke kterému se zavázala v programovém prohlášení a podle kterého mají být výdaje na obranu do roku 2025 ve výši dvou procent HDP.

Podle návrhu rozpočtu na rok 2024 má celkem 116 miliard korun přijít na zajištění obrany ČR silami Armády ČR, dalších 15 miliard pak na vytváření a rozvoj systému obrany státu. Více než 7,5 miliardy korun je vyčleněno na zajištění strategického zpravodajství, miliarda pak na zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil.

Příjmy ministerstva by měly příští rok dosáhnout 6,84 miliardy korun, z naprosté většiny půjde o příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Na platy by v resortu mělo jít 21,5 miliard korun. Na výzkum, vývoj a inovace je pro MO ze státního rozpočtu vyčleněno 439 milionů korun.