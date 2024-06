Ceny komodit se na trzích letos vesměs zvyšují, jejich index přidal 5,5 procenta

Ceny komodit na světových trzích se v letošním roce vesměs zvyšují. Výrazně zdražila měď, nikl, zlato, stříbro a hlavně kakao, zvýšila se ale i cena ropy a elektřiny. Naopak zlevnilo uhlí, sójové boby nebo kukuřice. Hlavní komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku do konce května vykazuje nárůst o 5,5 procenta.

"Komoditní trhy pokračují v růstu. Investoři sázejí na rozjezd globální ekonomiky v čele s Čínou. Komodity jsou však strašákem centrálních bankéřů. Pokračování jejich růstu by mohlo výrazně snížit apetit k poklesu úrokových sazeb, protože poklesu inflace by mohl být konec," uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Cenový růst komodit podle něj táhnou průmyslové kovy v čele s mědí s růstem o 18 procent a niklem s růstem o 21 procent. Tyto základní kovy stojí na čele potřeb takzvané zelené revoluce. Nejvýraznější vzestup ale předvádí stříbro, které od začátku roku zdražilo o 31 procent. Sázka obchodníků na kovy znamená podle Tylečka sázku na rozjezd čínského hospodářství.

Cena zlata vzrostla od začátku roku do konce května o 13,6 procenta, v květnu přitom žlutý kov dosáhl rekordní ceny 2420 dolarů za unci, řekl ČTK analytik Golden Gate Pavel Ryba. Cena platiny se podle něj zvýšila o 2,9 procenta, palladium naopak pokračovalo v pádu, když jeho cena klesla o 13,4 procenta.

O něco nižším tempem než kovy letos podle Tylečka rostou ceny energií. Ropa Brent do konce května zdražila o 6,2 procenta, americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) o 8,5 procenta. Nejvyšší letošní zisky v případě ropy jsou však pryč, a to hlavně kvůli poklesu geopolitického napětí a dostatečného zásobení trhu surovinou. Co se týká velkoobchodních cen pohonných hmot, tak ceny nafty se po vysokém růstu na konci zimy přehouply do poklesu o 2,5 procenta. Ceny benzinu však letos pořád vykazují růst, konkrétně o 13 procent.

Ceny dalších energetických komodit postupně nabírají na síle. Cena ročního kontraktu na plyn v Nizozemsku, který je určující pro vývoj cen plynu pro konečné zákazníky v Česku, letos přidává asi 15 procent. Cena elektřiny na burze v Lipsku k dodání v příštím roce pak vykazuje růst o 12 procent. Naopak cena uhlí v Rotterdamu s dodáním v tomto roce devět procent ztrácí.

Na čele růstu zemědělských komodit zůstává kakao, letošní vzestup jeho ceny dosahuje 120 procent. Svým růstem stále vede žebříček nejvíce růstových globálně obchodovaných komodit v tomto roce. Cena pomerančového džusu zatím letos vzrostla o 42 procent a cena kávy arabica o 23 procent. Naopak do ztrát se přehoupl cukr. Jeho cena zatím ztrácí 12 procent, hlavně kvůli příznivému vývoji sklizně v Brazílii. Cena sójových bobů vykazuje zhruba šestiprocentní pokles.

Vývoj cen obilovin v tomto roce není jednoznačný. Cena pšenice přidává asi deset procent, zejména kvůli nečekaně chladnému počasí v Rusku, které je největším globálním exportérem pšenice. Naopak cena kukuřice ztrácí čtyři procenta.