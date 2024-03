Bývalý americký prezident Clinton se zúčastnil společenské akce v Redutě

Bývalý americký prezident Bill Clinton, který do Prahy dorazil v sobotu večer, se včera navečer zúčastnil neformální společenské akce v jazzovém klubu Reduta. Na akci dorazil i český prezident Petr Pavel s manželkou, bývalá první dáma Dagmar Havlová, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) či ministři zahraničí a vnitra Jan Lipavský (Piráti) a Vít Rakušan (STAN). Vyplývá to informací CNN Prima News a České televize (ČT). O setkání s Clintonem v Redutě informoval na síti X i zpravodajsko-informační portál o Severoatlantické alianci a bezpečnostní problematice natoaktual.cz.

Clinton si v Redutě připomněl svou druhou návštěvu Česka, která se odehrála v lednu roku 1994. Tehdy si mimo jiné v doprovodu svého hostitele a tehdejšího prezidenta Václava Havla prohlédl Karlův most. Večer pak strávili v jazzovému klubu Reduta při neformálním setkání českých hudebníků a Clinton si tam zahrál i na zbrusu nový saxofon, který mu Havel věnoval.

Také tentokrát se podle fotek ze sociálních sítí Clinton prošel po Karlově mostě, uvedla CNN Prima News. Do Reduty přišel kolem 17:30 a zdržel se tam asi hodinu a půl. ČT uvedla, že Clinton na setkání s českými politiky a dalšími osobnostmi vzpomínal na večer z ledna 1994. Řekl, že to pro něj bylo nesmírně emocionální období, protože mu pět dní předtím zemřela matka. Tehdejší schůzku s Havlem označil za nesmírně důležitou z hlediska bezpečnosti nejen ČR, ale i USA. Vyzvedl současnou roli ČR při spojenectví a shánění dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, která už dva roky čelí ruské agresi.

Podle ČT byl večer velmi neformální. Kromě současných politiků pozvánku podle televizí dostali také například bývalý premiér Mirek Topolánek, režisér Václav Marhoul či bývalý spolupracovníci Václava Havla - bývalý diplomat Michael Žantovský, poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar či europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Portál natoaktual.cz uvedl, že dalšími hosty byl také bývalý Havlův mluvčí Ladislav Špaček a osobní fotograf Tomki Němec, bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý a jeho jmenovec Jiří Šedivý, který byl prvním Čechem v pozici náměstka generálního tajemníka NATO.

"S Clintonem se ovšem v legendárním jazzovém klubu potkali také například těžce zraněný válečný veterán Lukáš Hirka nebo vyslankyně dobré vůle ministerstva zahraničí, kickboxerka Martina Ptáčková," uvedl web, podle kterého Clinton i tentokrát vyšel na pódium. Na saxofon tentokrát nehrál, ale vzpomínal na Havla. "Na ty chvíle tady nikdy nezapomenu," citoval Clintona server natoaktual.cz.

"Před 30 lety sem přijel jako ikona světové politiky a leckoho překvapil bezprostředností, když v Redutě zahrál na saxofon. Přímé srovnání nemám, já byl tehdy student gymplu, ale bezprostřednost tomuhle pánovi zůstala. A inspirativní skromnost. Bill Clinton ale nevzpomínal jen na minulost a na Havla. S velkou úctou mluvil i o naší aktuální pomoci Ukrajině. Bylo mi ctí a potěšením, pane Clintone," napsal na síti X ministr vnitra Rakušan a zveřejnil společnou fotografii. Fotku ze společného setkání zveřejnila i Pekarová Adamová.

Clinton se v úterý zúčastní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě, která připomene 25 let od vstupu Česka do NATO. Clinton, který byl prezidentem USA mezi roky 1993 a 2001, do Prahy přijel na pozvání českého prezidenta Petra Pavla. Konferenci pořádá spolek Jagello 2000, ve Španělském sále na ní kromě Clintona promluví nejvyšší čeští ústavní činitelé nebo bývalý generální tajemník NATO George Robertson. Organizátoři konference upozornili na to, že na začátku svého prvního funkčního období Clinton poprvé v dějinách nastínil vizi Evropy bez konfliktů, nerozdělené a demokratické.