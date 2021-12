Bude padat sníh, hrozí náledí

Na většině území Česka v noci na sobotu hrozí náledí. V sobotu by navíc mělo v jižní a západní části republiky dorazit další sněžení, napadnout by mohlo až patnáct centimetrů sněhu.

Český hydrometeorologický ústav na svém webu informuje, že sněžení může místy přecházet ve vánici.

Výstraha před náledím platí od pátečních 21:00 do sobotních 09:00 pro většinu krajů kromě Jihočeského kraje a jižních částí Vysočiny a i Jihomoravského a Plzeňského kraje.

„Během noci z pátku na sobotu očekáváme od severu na většině území déšť, který bude přecházet ve sněžení. V severní polovině území se tak při poklesu teplot pod bod mrazu může místy vytvořit náledí,“ píše hydrometeorologický ústav.

24.12.2021 v 11:38 vystraha CHMU: Nova snehova pokryvka, Naledi. Od 24.12. 21:00 do 25.12. 19:00. CZ. Vice na https://t.co/7Dw6hC7ZUL — Český hydrometeorologický ústav_VYSTRAHY (@vystrahy) December 24, 2021

Pro jih a západ Česka v sobotu od 08:00 do 19:00 platí výstraha před sněžením. „V jihozápadní polovině území napadne během soboty většinou přes sedm centimetrů za 12 hodin, v Jihočeském kraji, na jihu Plzeňského kraje, Vysočiny a Jihomoravského kraje ojediněle až 15 centimetrů za 12 hodin,“ informují meteorologové.

Ojediněle se mohou v sobotu podle ČHMÚ objevit i mrznoucí srážky s tvorbou ledovky. V noci na neděli se potom bude pravděpodobně vytvářet i v jižní polovině území Česka náledí.

Na severu a severovýchodě země očekávají meteorologové v noci na neděli silný mráz, a to až minus 15 stupňů Celsia. ČHMÚ proto vyzývá k opatrnosti při chůzi i řízení aut. Při cestě do hor by řidiči neměli zapomenout na zimní výbavu.