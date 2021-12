Plyn výrazně zlevňuje, jeho cena spadla o čtvrtinu

I tak je ale výrazně vyšší než před rokem. Místopředseda ruské vlády a ministr energetiky Alexandr Novak řekl, že k prudkému růstu cen suroviny v letošním roce přispívají chybná rozhodnutí evropských politiků a neschopnost dohodnout se na dlouhodobých smlouvách. Na to už před časem upozornil například americký deník The Wall Street Journal.

Cena plynu v letošním roce vzrostla skoro o 800 procent a v úterý se poprvé vyšplhala nad 180 eur (4500 korun) za megawatthodinu. Pokud se vezme v úvahu páteční pokles, jsou ceny proti začátku roku pořád ještě vyšší o více než 400 procent.

Ministr Novak řekl, že Evropa se sama připravuje o vyšší objemy ruského plynu tím, že otálí se schválením plynovodu Nord Stream 2. Ten už je hotov, ale pořád čeká na německé.

Očekává se, že je nezíská dříve než v polovině příštího roku. Nord Stream 2 vede paralelně k plynovodu Nord Stream, který po dně Baltského moře už od roku 2011 přivádí plyn z Ruska do Německa. Nord Stream 2 objem přepravovaného plynu zdvojnásobí.

Nervozita na trhu s plynem ale trvá. Přispívá k ní to, že tok plynu v plynovodu Jamal-Evropa byl i v pátek obrácený, a to už čtvrtým dnem. Plyn tedy neproudí směrem na západ, jako obvykle, ale od Německa k Polsku, ukazují záznamy německého provozovatele plynovodní sítě Gascade.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek řekl, že Německo prodává nakoupený ruský plyn dál do Polska a na Ukrajinu, než aby jej samo použilo, a přispělo tím ke zklidnění situace na trhu.

