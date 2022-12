Bruselská prokuratura potvrdila čtyři vazby kvůli vyšetřování korupce v europarlamentu

Čtyři ze šesti lidí zadržených v Bruselu v rámci vyšetřování údajné korupce v Evropském parlamentu zůstanou ve vazbě. Uvedla to dnes belgická prokuratura. Podle agentury AFP je mezi nimi i místopředsedkyně EP Eva Kailiová, byť prokuratura totožnost zadržených nekomentuje. Katar mezitím označil informace o svém zapojení do korupční kauzy za vážnou dezinformaci.

„Jsou obviněni z účasti ve zločinecké organizaci, praní špinavých peněz a korupce,“ uvedla prokuratura. Dva lidé zadržení v pátek byli propuštěni, dodala ve svém prohlášení. Informovala rovněž, že v sobotu večer provedla domovní prohlídku u dalšího europoslance. Podle belgického tisku se jedná o socialistického politika Marka Tarabellu z Belgie.

Mezi zadrženými je podle AFP i místopředsedkyně EP Kailiová. Nemohla využít své imunity europoslankyně, protože ji policie zadržela při páchání trestného činu, řekl agentuře AFP zdroj z belgické justice. Podle deníku Le Soir zůstávají ve vazbě i partner Kailiové a asistent europoslance Francesco Giorgi, bývalý italský europoslanec Pier Antonio Panzeri a jeden bruselský lobbista. Naopak podmíněně propuštěn byl podle deníku šéf světové odborové centrály ITUC Luca Visentini. Z vězení se dostal i Kailiové otec, kterého policisté podle tisku přistihli s kufrem peněz.

V sobotu italský soud uvalil domácí vazbu na dvě ženy. Podle italského tisku jsou jimi manželka a dcera bývalého italského europoslance Panzeriho, který byl mezi zadrženými v pátek.

Kailiovou zbavila v sobotu funkcí předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová. Kailiová už ji například nebude zastupovat na Blízkém východě. O odvolání Kailiové z funkce místopředsedkyně však musí rozhodnout parlament. Řecké političce už pozastavila členství sociálnědemokratická frakce v Evropském parlamentu a ze svých řad ji vyloučila i její řecká domovská strana PASOK.

Kailiovou a další lidi zatkla v pátek policie v Bruselu kvůli podezření z praní špinavých peněz a korupce, do kterého je zapojen Evropský parlament a nejmenovaná země Perského zálivu. Tímto státem je podle médií Katar. Podle vyšetřovatelů se zadržení snažili působit na vlivné členy Evropského parlamentu tím, že jim nabízeli drahé dárky a peníze.

Poprvé se k aféře vyjádřil i Katar, v jehož prospěch podle tisku vyšetřovaní působili. „Všechna tvrzení o špatném počínání katarského státu jsou výsledkem vážné dezinformace,“ řekl agentuře AFP mluvčí katarské vlády.

Vyšetřovatelé v sobotu pokračovali s výslechy zadržených, uvedla belgická prokuratura. O vzetí do vazby musí úřady rozhodnout dnes. Podle belgického deníku L’Echo vyšetřovatelé při pátečních domovních prohlídkách zajistili v bytě řecké političky pytle s penězi. Vyšetřovatelé již dříve uvedli, že zajistili hotovost ve výši zhruba 600 000 eur (15 milionů korun).

Ještě 21. listopadu Kailiová v EP vystoupila s projevem, v němž v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale vyzdvihovala reformy v pořadatelské zemi Kataru, které podle ní inspirovaly arabský svět. Kauza v Evropském parlamentu propukla přitom v době, kdy Katar čelí mezinárodní kritice například kvůli úmrtím dělníků, kteří pracovali na výstavbě stadionů.

Páteční policejní razie v Bruselu vyvolaly silné reakce. Podle nevládní protikorupční organizace Transparency International ale nejde o ojedinělý případ. „Evropský parlament po desetiletí poskytoval půdu kultuře beztrestnosti... a absolutnímu nedostatku nezávislé etické kontroly,“ uvedla Transparency International.

Italský politik podezřelý z korupce v EP si užíval nákladné dovolené

Bývalý italský europoslanec Pier Antonio Panzeri si se svými blízkými užíval nákladné dovolené za desítky tisíc eur. Píší to italská média, která nahlédla do vyšetřovacího spisu. Italská policie zadržela i manželku a dceru levicového politika. Soud je poslal v sobotu do domácí vazby a v příštích týdnech by měl rozhodnout o jejich vydání do Belgie.

Podle deníku La Repubblica se katarští emisaři obrátili na Panzeriho v letech 2016 až 2018, když byl europoslancem. Panzeri nebyl v roce 2019 do Evropského parlamentu znovu zvolen, vliv si ale udržoval skrze sdružení Fight Impunity, které o sobě tvrdí, že se angažuje ve prospěch posílení mezinárodní justice. V čele organizace působí také bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová či bývalý francouzský premiér Bernard Cazeneuve. Podle vyšetřovatelů Panzeri jednal ve prospěch Kataru a také Maroka.

Pier Antonio Panzeri | zdroj: Profimedia

Z obou zemí podle policie italský levicový politik získával vysoké částky, ze kterých financoval drahé dovolené a nákladný životní styl. Prostředky čerpal i z kreditní karty neznámého muže, kterého označuje přezdívkou „obr“. O nekalých praktikách podle vyšetřovatelů věděly i dcera Silva Panzeriová a manželka Maria Dolores Colleoniová. Ta o aktivitách svého muže mluvila jako o „machinacích“ a měla obavy z nákladného životního stylu své rodiny. „Nemůžeme si dovolit utratit za dovolené 100 000 eur jako loni,“ citují italské deníky z policejních odposlechů.

Obě ženy čelí obvinění ze členství ve zločinecké skupině, která se věnovala korupci a praní špinavých peněz. Za to jim hrozí až pět let vězení. Advokát obou žen uvedl, že se k případu nechce vyjadřovat, dokud nebude mít k dispozici celý spis, který musí Belgie zaslat do Itálie.

Významnou roli v kauze má vedle Panzeriho i další Ital v Evropském parlamentu Francesco Giorgi. Ten působí jako asistent socialistického poslance Andrey Cozzoliniho, který není vyšetřován, a je partnerem místopředsedkyně Evropského parlamentu Evy Kailiové, která byla v rámci vyšetřování rovněž zadržena. Giorgi má s fungováním parlamentu, kde působí od roku 2009, velkou zkušenost.