Britská vláda uspěla: Nelegální migranty bude zákonně deportovat do Rwandy

Plán britského premiéra Rishiho Sunaka usnadnit deportace žadatelů o azyl do Rwandy bude zákonem. Stane se tak poté, co se vládě podařilo odvrátit pokusy horní komory parlamentu, která chtěla v legislativě provést změny. Mnohými kritizovaným plánem se nicméně nadále zabývají i britské soudy.

Návrh zákona o nelegální migraci uvázl v bitvě mezi dolní komorou britského parlamentu a jeho komorou horní, která přicházela se stále novými pozměňovacími návrhy. I ty poslední však byly v debatě ve Sněmovně lordů v noci na dnešek zamítnuty. Návrh zákona tak může získat formální královský souhlas.

Vláda britské Konzervativní strany loni uzavřela s asi 6400 kilometrů vzdálenou Rwandou dohodu, podle níž africká země dostane desítky milionů liber výměnou za přebírání migrantů, kteří do Británie dorazili nelegální cestou. Obě strany se dohodly na zkušební době tohoto systému a Rwanda uvádí, že bude schopna převzít 1000 lidí, což je malý zlomek migrantů přicházejících ročně do Británie. Zatím se však žádný deportační let kvůli stále pokračujícím soudním sporům nekonal.

Kritici vládní strategie uvádějí, že Rwanda není pro migranty bezpečnou destinací a že navržený systém porušuje zákony na ochranu lidských práv, vrchní soud v Londýně ovšem dal řešení zelenou. Některým stěžovatelům ovšem bylo později umožněno se proti verdiktu odvolat, přičemž odvolání se u soudu projednávalo v dubnu. Na konci června pak odvolací soud rozhodl, že britský plán na deportace migrantů je nezákonný. Vláda se proti jeho verdiktu odvolala. Kauzou by se na podzim mohl zabývat britský nejvyšší soud.

První letadlo s běženci mělo odletět už loni v červnu, v posledních několika hodinách před startem nicméně Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že deportace musí být zastavena, protože by žadatele o azyl mohla nenávratně poškodit.