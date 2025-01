Bitcoin je před nástupem Donalda Trumpa do prezidentského úřadu na rekordní výši

Kryptoměna bitcoin před dnešním nástupem Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států vystoupala na rekord.

Cena největší a nejstarší digitální měny podle údajů specializované burzy Bitstamp dnes ráno poprvé přesáhla hranici 109.000 dolarů (2,7 milionu Kč).

Krátce před 12:00 SEČ bitcoin vykazoval za posledních 24 hodin růst o 3,5 procenta zhruba na 108.250 USD, předtím se dostal až na 109.356 USD. Druhá největší kryptoměna ether měla k dobru asi 5,6 procenta na 3340 USD.

Bitcoin od Trumpova listopadového zvolení prezidentem posílil zhruba o 60 procent. Na dosavadní maximum přes 106.000 dolarů se dostal v polovině prosince.

Trump slíbil kryptoměnovému odvětví podporu, chystá se například uvolnit regulaci kryptoměn. Vyslovil se také pro vytvoření národní bitcoinové rezervy ve Spojených státech. Navíc v čele americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) bude Paul Atkins, který je také podporovatelem kryptoměn.

"Současnou rally pak dále mohou podpořit komentáře Donalda Trumpa, který by mohl naznačit vytvoření strategické rezervy bitcoinů v USA," myslí si analytik Petr Lajsek ze společnosti Purple Trading. Anglickým slovem rally se označuje vytrvalejší růst cen aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy či právě kryptoměny.

"Podle očekávání vystřelila nadcházející inaugurace Donalda Trumpa a odchod administrativy Joea Bidena bitcoin k rekordním hodnotám. Rostoucí zájem je vidět i na stoupajícím objemu obchodů na českém trhu v posledních dnech, kdy poptávka rostla dvojciferným tempem. V dalších dnech budeme svědky překonávání dalších rekordů a cena by se mohla vyšplhat přes 120.000 USD. Do konce roku pak není nereálných i 200.000 USD za bitcoin," uvedl ředitel společnosti Bit.plus Martin Stránský.

Z popularity kryptoměn těží i samotný Trump. Nový americký prezident na konci minulého týdne vydal vlastní digitální měnu nesoucí jeho jméno. Krátce po spuštění se prodávala za sedm dolarů, ale postupně se vyšplhala až na 75 dolarů, než sestoupila ke 45 dolarům. Trump svou měnu představil jako memecoin, což je kryptoměna zamýšlená spíše pro zábavu než jako seriózní investice.

"Vstupujeme do té iracionální, divoké fáze tržního cyklu. Dnes nás čeká Trumpova inaugurace - vzhledem k tomu, jaký je to egomaniak, tak pochybuji, že by toleroval, aby jeho oficiální kryptoměna tržně neuspěla. Nedivil bych se tedy, kdyby ji dále podporoval, zároveň ale nemůže podporovat jen vlastní memecoin. Věřím, že ruku v ruce se svými projekty podpoří i největší kryptoměny včetně bitcoinu," napsal ČTK hlavní analytik společnosti SoftVision Petr Hotovec.

Bitcoin je na vzestupu zhruba poslední dva roky. Aktuálně se obchoduje na úrovních, které před 16 lety, kdy bitcoin vznikl, byly nepředstavitelné. Výrazně také převyšuje svou hodnotu z loňského 5. listopadu, kdy se v USA konaly prezidentské volby. Tehdy se pohyboval kolem 69.000 dolarů.