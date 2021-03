Bezpečnostní rada státu se shodla na postupu k dostavbě Dukovan

Bezpečnostní rada státu se dnes ráno shodla na postupu při přípravě dostavby jaderného bloku v Dukovanech, řekl po jednání ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Rada podle něj jednomyslně přijala usnesení pro vládu, která ho projedná dnes odpoledne. Havlíček dohodnutý postup nespecifikoval, řekl pouze, že jeho postoj zůstal stejný. Ministr v minulém týdnu oznámil, že finální rozhodnutí o tendru bude až na příští vládě, přičemž ve hře by měli být čtyři uchazeči včetně ruského Rosatomu. To vyvolalo kritiku opozice.

„Našli jsme absolutní shodu, přijaté usnesení bylo přijato jednomyslně,“ řekl Havlíček. Podle něj se tak shodli na stejném postupu i členové za koaliční ČSSD nebo zástupci bezpečnostních složek. Podobu usnesení Havlíček nekonkretizoval, protože je zatím vedeno ve vyhrazeném režimu pro vládu. Ta by ho měla představit po svém dnešním jednání.

„Náš postoj zůstal stejný,“ dodal Havlíček k dnešní dohodě. V minulém týdnu ministr oznámil, že tendr bude mít na starosti až příští vláda. Zároveň z vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vyplynulo, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce, společnost CGN. Zůstat by tak měli čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom, jehož možnou účast v tendru z bezpečnostních důvodů kritizuje část opozice.

Oslovení vybraných zájemců

Investor stavby, firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost ČEZ, podle zadání ministerstva nyní osloví vybrané zájemce, aby do konce listopadu předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Stanovený termín je až po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

Předkvalifikace uchazečů je podle MPO běžný postup, který doporučuje i Mezinárodní agentura pro atomovou energii. „Uchazeči již mohou na svých projektech, dodavatelském řetězci a dalších komponentech nabídky pracovat, neboť získají další potřebné informace. Termíny zahájení stavby v roce 2029 a uvedení nového bloku do zkušebního provozu v roce 2036 tak zůstávají neměnné,“ uvedl dnes Havlíček.

Účast ruské společnosti Rosatom v tendru je nepřípustná pro koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky to, že v tendru Česko neosloví čínskou společnost CGN, ale Rosatom ano, nebylo projednáno s parlamentními stranami. Předseda Pirátů Ivan Bartoš rozhodnutí považuje za obcházení bezpečnostních zájmů ČR. To, že výběrové řízení podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vypíše až příští vláda, překvapilo pirátského poslance Petra Třešňáka.

Mezi analytiky a dalšími lidmi z oboru vyvolalo odložení tendru řadu otázek. Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko, které stavbu podporuje, označil oznámení za alibistické, podle Svazu průmyslu a dopravy vláda nenaplnila vlastní plán. Ekologové naopak hovoří o nutnosti přehodnocení celé energetické budoucnosti ČR a zvolení cesty bez jaderných elektráren.

Bezpečnostní dotazník

Bezpečnostní dotazník, který bude rozeslán zájemcům o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, vytvoří pracovní skupina zastřešená ministerstvem vnitra. Budou v ní zástupci všech tří tajných služeb, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) či vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Na dnešní tiskové konferenci ČSSD to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Potenciální zájemci, kteří dotazník převezmou, se budou muset zavázat, že jim tím nevznikají jakékoli nároky vůči České republice.

Úprava dotazníku podle Hamáčka zabere asi několik týdnů. Počítá se dále s tím, že tendr vypíše až příští vláda, i s oslovením čtyř zájemců včetně ruského Rosatomu.

„Dotazník bude rozeslán případným zájemcům a součástí celého balíku dokumentů bude i dokument, ve kterém se potenciální zájemci v případě, že dotazník převezmou, zavážou, že převzetím dotazníku nevznikají z jejich strany vůči České republice jakékoli nároky,“ řekl Hamáček. Rozeslání dotazníků podle něj neznamená vyhlášení tendru, jde o bezpečnostní prvek. S postupem podle vicepremiéra souhlasily Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace i Vojenské zpravodajství.

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček původně v pátek uvedl, že by na dotazníku měli pracovat jeho resort, energetická společnost ČEZ, zmocněnec pro jádro a bezpečnostní složky.

Pracovní skupina by měla dotazníky též vyhodnocovat, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Před jejich odesláním zájemcům by se jimi znovu měla zabývat Bezpečnostní rada státu (BRS) a 29. dubna zasedne Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů. S postupem by podle Petříčka měla být seznámena též opozice. BRS k tématu zasedala po kritice postupu ministerstva průmyslu dnes ráno.

„Na BRS se napravila situace, kdy ministerstvo průmyslu bez předchozí konzultace s bezpečnostními experty de facto porušilo i něco, co samo slíbilo na jednání stálého výboru,“ dodal Petříček.

