Bangladéší zmítají násilné protesty, mohl by je zklidnit nový premiér

Poté, co premiérka šajch Hasína Vadžídová po násilném potlačení studentského povstání v pondělí odstoupila a uprchla do Indie se v Bangladéši těžko hledá stabilita.

Vůdci bangladéšských protestů oznámili, že by během dneška mělo být dokončeno sestavování dočasné vlády. Tu povede nositel Nobelovy ceny za mír Muhammad Júnus, kterého v úterý pozdě večer jmenoval do čela vlády prezident Muhammad Šahabuddín.

Očekává se, že dočasná vláda brzy po svém nástupu uspořádá volby. Júnus by měl do Dháky přiletět ve čtvrtek po lékařském zákroku v Paříži, uvedl jeho mluvčí. Sám Júnus dnes vyzval ke stabilitě k zemi a vypsání nových voleb. Dodal, že přijal vedení dočasné vlády, aby vyplnil nejisté mocenské vakuum po rezignaci šajch Hasíny Vadžídové.

“Je klíčové, aby byla rychle obnovena důvěra ve vládu," řekl 84letý ekonom, kterého citoval list The Financial Times. "Potřebujeme klid, potřebujeme plán k vypsání nových voleb a potřebujeme se pustit do práce, abychom připravili nové vedení a naplnili mimořádný potenciál Bangladéše," dodal.

Júnus připustil, že nejprve váhal přijmout nabídku studentských vůdců protivládních protestů, ale nakonec souhlasil. "Vzhledem k obětem studentů, zvláště pak těch, kteří za osvobození země položili vlastní život, nejsem v pozici, abych jim řekl ne," prohlásil Júnus.

"Během následujících dní povedu rozhovory se všemi relevantními stranami o tom, jak můžeme spolupracovat při obnově Bangladéše a o tom, jak mohou pomoci," dodal s tím, že nemá v úmyslu usilovat o jakoukoli volenou nebo jmenovanou funkci vyjma své úlohy v čele vlády v době přechodného období.

Šajch Hasína Vadžídová, která vedla zemi se 170 miliony obyvatel posledních 15 let, se vzdala funkce a odletěla do Indie po násilných protestech, které si v pondělí podle bilance sestavené agenturou AFP vyžádaly nejméně 122 obětí; pondělí se tak stalo nejkrvavějším dnem od začátku protestů, které propukly už v červnu. V úterý byla situace klidnější, ale i tak bylo zabito dalších deset lidí a celkový počet obětí protestů stoupl na nejméně 432, dodala AFP s odvoláním na policii, vládní úřady a nemocnice.

Dnes v zemi vypukly další protesty, tentokrát namířené proti centrální bance. Čtyři náměstci jejího guvernéra rezignovali poté, co asi 300 až 400 úředníků protestovalo proti korupci, které se podle nich vedení banky dopouští, informovala agentura Reuters.

Světově proslulý ekonom Júnus, zakladatel peněžního ústavu Grameen Bank, byl za vlády Vadžídové obviněn v mnoha soudních případech z údajného porušování pracovního práva nebo korupce; sám obvinění odmítá.

Nobelovu cenu získal Júnus v roce 2006 za to, že dokázal celosvětově zpopularizovat drobné půjčky pro nejchudší, takzvané mikroúvěry. Ty se ukázaly být účinným nástrojem pro potírání bídy v nejchudších zemích světa.

Protesty v Bangladéši začaly v červnu požadavkem studentů na zrušení systému kvót, který přiděluje 30 procent pracovních míst ve státní správě příbuzným veteránů, kteří v roce 1971 vybojovali nezávislost země. V červenci demonstrace přerostly v násilné střety. Protesty neutichly ani poté, co nejvyšší soud systém přidělování pracovních míst ve státní správě upravil a kvótu snížil ze 30 na pět procent.