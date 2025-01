Bachelor Jan Solfronk o své vyvolené: "Odsunul jsem ji na druhou kolej"

Jan Solfronk, okolo jehož přízně se točila reality show Bachelor Česko, se rozhodl otevřeně promluvit o svém vztahu s vítězkou soutěže Sabinou Pšádovou. V rozhovoru pro pořad eXtra Host sdílel dojmy ze vztahu, důvody, proč si vybral právě Sabinu, a také výzvy, kterým pár čelil po skončení natáčení.

Proč právě Sabina?

Solfronk se dušoval, že si Sabinu nevybral jenom kvůli kráse, ale především díky její osobnosti: „Sabča mě zaujala nejen tím, jak vypadá, ale také tím, jaká je uvnitř. Je spravedlivá, snaží se dělat správná rozhodnutí a má silný charakter. To na mě opravdu zapůsobilo.“ Že se k sobě hodí, mu prý došlo docela brzy a klíčová volba byla prakticky jasná.

Na obrazovkách působil jejich vztah jak z pohádky, ale to byla samozřejmě trochu jen show pro kamery, protože následná realita byla nepříliš překvapivě o poznání náročnější. „Po natáčení jsem musel řešit spoustu věcí a bohužel jsem vztah se Sabčou odsunul na druhou kolej. To byla chyba, kterou si uvědomuji. Sabina už měla city rozvinuté, a tím jsem ji asi trochu zklamal,“ přiznal Jan. Přesto se přes úvodní klopýtnutí zvládli přenést a najít společnou cestu. „Dnes už náš vztah není o reality show, ale o tom, že jsme si vzájemně sympatičtí a chceme na tom pracovat,“ dodal.

Ničemu také nepomohl fakt, že po skončení natáčení show museli svůj vztah před veřejností tajit – právě aby neprozradili výsledek reality show. Podle Solfronka to byla výzva, ale také dobrodružství: „Bylo to těžké, ale mělo to své kouzlo. Psali jsme si, volali a občas se tajně scházeli. Bylo v tom něco vzrušujícího, ale jsem rád, že už je to za námi. Teď si můžeme užívat normální věci, jako je společná večeře nebo návštěva kina."

Budou spolu bydlet?

Ve vztahu sice pokročili, ale zatím spolu nebydlí. Sabina tráví většinu času s rodinou mimo Prahu a do hlavního města přijíždí jen na pár dní. „Bydlení je otázkou budoucnosti. Zatím to funguje tak, že když přijede do Prahy, tráví čas u mě. Dříve, když jsme se museli scházet tajně, byla často na hotelu a já jsem ji tam navštěvoval,“ vzpomínal Jan.

I přes všechny překážky a výzvy, kterým museli čelit, je Jan přesvědčený, že jejich vztah má pevné základy. „Je to o tom, že jsme oba ochotní na tom pracovat a posouvat se dál.“