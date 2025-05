Audit ukázal 32 klíčových problémů při digitalizaci stavebního řízení, řekl Kulhánek ze STAN

23. 5. 2025 – 14:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Digitalizace stavebního řízení měla zpoždění od samého začátku, ministerstvo pro místní rozvoj mělo jeho spuštění odložit.

Na dnešní tiskové konferenci to při představení dokončeného auditu legislativní části řízení uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). Audit podle něj zjistil 32 klíčových problémů, řízení mělo například personální, zakázkové nebo projektové nedostatky. Technickou část auditu ministerstvo představí v červnu.

"Výsledkem je 32 klíčových zjištění, které nám pomohou lépe nastavit projektové řízení, personální zajištění nebo zakázkové aspekty projektu digitalizace stavebního řízení. Už před vyhotovením auditu jsme podnikli řadu kroků, aby nové řešení lépe odpovídalo potřebám různých skupin uživatelů. Pravidelně se k tomu scházíme se zástupci větších i menších stavebních úřadů, samospráv a profesních organizací," řekl Kulhánek.

Mezi základní problémy nezdařené digitalizace ministr zařadil nedostatečně vymezené standardy řízení, personální neobsazení klíčových pozic, zakázkové potíže nebo absenci kolaudace celého systému ještě před spuštěním.

Předchozí vedení MMR v čele s ministrem Ivanem Bartošem (Piráti) tak podle Kulhánka manažersky zásadně pochybilo tím, že akceptovalo časovou tíseň, do které se DSŘ dostalo, a neodsunulo spuštění systému na později. Ministerstvo podle Kulhánka také nedostatečně komunikovalo s klíčovými partnery.

Finální verze auditu právní části řízení je podle Kulhánka nyní připravena pro policii, která s ní bude moci pracovat při vlastním prověřování DSŘ. Ministerstvo s auditem podle Kulhánka pracuje také v interních procesech. V současnosti například posuzuje jednotlivé pozice v řízení.

Podle vrchní ředitelky sekce IT MMR Evy Pavlíkové ministerstvo už loni posílilo analytický tým projektu, zároveň dokončuje tzv. business analýzu, která popisuje požadavky na cílové řešení systému. "Na konci června budeme mít v ruce dokončenou business a funkční analýzu, zároveň už nyní analyzujeme možnosti konkrétnější podoby nové veřejné zakázky," uvedla Pavlíková. Zadávací dokumentaci chce mít hotovou do konce letních prázdnin. Zároveň zdůraznila, že pro další postup je důležitá shoda napříč politickým i odborným spektrem.

Podle bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) nejsou výsledky auditu překvapením. "Za mého vedení byl na MMR vytvořen tým, který měl digitalizaci na starost a fungoval. Bývalý ministr Bartoš vše zrušil a rozhodl se, že to udělá sám a lépe. Nepovedlo se. Výsledky legislativního auditu pro mě nejsou překvapení. Zodpovědnost prostě nese on," uvedla současná europoslankyně.

Bartoš byl loni na podzim kvůli nedostatečně funkční digitalizaci odvolán z čela MMR Ivan Bartoš, což nakonec vyústilo v odchod jeho strany z vládní koalice. Vláda po Bartošově odvolání rozhodla v dalším vývoji systému nepokračovat a vypsala na něj novou zakázku. Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace stavebního řízení by měl být hotový do roku 2028. Do té doby bude platit přechodné období, ve kterém budou stavební úřady moci souběžně využívat původní lokální systémy a nové digitální systémy stavebního řízení.

Piráti se ve středu obrátili na policii kvůli údajné nabídce od zástupce advokátní kanceláře Portos, která se podílí na auditu digitalizace stavebního řízení. Strana tvrdí, že jim zástupce firmy nabídl vstřícnost k pirátským připomínkám či nahlédnutí do konečné verze auditu výměnou za to, že Piráti nebudou advokátní kancelář kritizovat. Firma Portos odmítla, že by mohla ovlivnit auditní zprávu výměnou za cokoliv. Tvrzení Pirátů označila za pomluvu a bude se proti ní bránit.