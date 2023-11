Apple, Disney a další zastavují reklamu na síti X. Vadí jim Muskův protižidovský komentář

Organizace Media Matters tento týden upozornila, že inzeráty některých velkých společností, například od firem IBM a Apple, se na síti X objevují u příspěvků s antisemitským obsahem. Firmy nato začaly reklamu na síti X pozastavovat.

„Jakmile se v pondělí otevře soud, X Corp podá termonukleární žalobu na Media Matters a všechny, kteří se podíleli na tomto podvodném útoku na naši společnost," reagoval v sobotu Musk na síti X. Zveřejnil tam i prohlášení, podle kterého organizace Media Matters zkresluje skutečnou situaci na síti X ve snaze „podkopat svobodu slova a uvést inzerenty v omyl“.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ