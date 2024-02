Analytici: Rusko nabízí africkým vládám podporu výměnou za nerostné zdroje

Ruská vojenská rozvědka podle zjištění analytiků britského think-tanku nabízí africkým vládám takzvaný balíček pro přežití režimu. Moskva je tak ochotna poskytovat vojenskou a diplomatickou podporu výměnou za přístup ke strategicky důležitým přírodním zdrojům. Dnes o tom informuje server americké televize CNBC.

Organizace The Royal United Services Institute (RUSI), která sídlí v Londýně a která je nejstarším think-tankem na světě zaměřeným na problematiku obrany a bezpečnosti, se podrobně věnovala aktivitám ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Tu vedl Jevgenij Prigožin, než loni v létě tragicky zahynul při havárii letadla.

Wagnerova skupina, teď už pozměněná, v Africe pracuje na upevnění a rozšíření strategických vazeb, které se Moskva snaží pěstovat po celém kontinentě. Od Prigožinovy smrti jsou aktivity skupiny podřízeny ruské vojenské rozvědce GRU a dokumenty ruské vlády podle tvrzení britského think-tanku odhalují "vizi zneužívání přístupu ke koordinovanějšímu útoku na západní zájmy“.

Server CNBC kontaktoval ruské ministerstvo obrany, aby se ke zprávě britského think-tanku vyjádřilo. Žádost o komentář ale zůstala bez odezvy.

Wagnerova skupina byla mnoho let klíčovou součástí snah Kremlu zvyšovat vliv v politicky nestabilních zemích napříč střední Afrikou a oblastí Sahelu, včetně Středoafrické republiky, Mali, Burkiny Faso a Súdánu.

Autoři zprávy uvádějí, že rozvědka GRU se rozhodla působnost Wagnerovy skupiny rozdělit na dvě části. První se týká bývalých aktivit na Ukrajině, zatímco druhá převzala aktivity této polovojenské skupiny v zámoří a využívá řadu firem, přes které nabírá bojovníky. Zaměřuje se i na nábor a výcvik místních sil na územích, kde Wagnerova skupina působila.

Zpráva think-tanku rovněž uvádí, že ruské úřady vyhodnotily silné a slabé stránky moskevské strategie pro Afriku v návaznosti na to, že ministerstvo obrany se rozhodlo Wagnerovu skupinu po její neúspěšné loňské revoltě zničit. Z dokumentů ruské vlády je podle analytiků think-tanku také patrná příprava na koordinovanější útok proti zájmům západních zemí.

"Například se tam navrhuje, aby vztahy Ruska s Nigerem mohly být využity k ohrožení přístupu Francie k uranu, který se v zemi těží. To by dál zvýšilo závislost francouzského energetického sektoru na uranu, který se dodává z Ruska,“ uvádí zpráva.

"Ta 'nabídka', kterou GRU nyní prosazuje, je interně popisována jako 'balíček pro přežití režimu‘. Logika této nabídky spočívá v tom, že Rusko poskytne elitám v cílových zemích vojenskou podporu, ekonomickou a politickou ochranu před odporem ze strany OSN nebo jiných mezinárodních mechanismů, a také podporu politických technologů, aby pak (místní elita) mohla prodat svou popularitu na domácím trhu," stojí ve zprávě think-tanku RUSI.

Ústředním bodem balíčku je izolovat vedení cílové země. Zpráva například podrobně popisuje, jak pověřený tým v Mali nyní poskytuje osobní ochranu prezidentovi, čímž zajišťuje trvalou blízkost rozhodování na nejvyšším místě v řízení země. To je velmi podobné strategii, kterou nasadila Wagnerova skupina ve Středoafrické republice.

Londýnský think-tank naznačuje, že Moskva využívá přetrvávající nestability v Africe k tomu, aby tlačila migraci do Evropy a spouštěla další politickou destabilizaci. To všechno je podle analytiků think-tanku součástí dlouhé hry nekonvenčního válčení. Například Finsko nedávno uzavřelo hranice s Ruskem a obvinilo Moskvu, že k finským hranicím přivádí migranty kvůli tomu, že se Finsko rozhodlo vstoupit do NATO. Kreml tato obvinění odmítá.