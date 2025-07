A je to venku! Drby se potvrdily, Jitka Boho našla štěstí s Lukášem Langmajerem

31. 7. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Šuškalo se o tom všude možně a dohady se tentokrát nepletly.

Tohle šlo ráz na ráz. Oblíbená zpěvačka Jitka Boho ještě začátkem měsíce cukrovala na dovolené a nic nenasvědčovalo tomu, že by s partnerem, se kterým strávila čtyři roky a vychovávala syna, neměla být i nadále.

Přetočte ručičky o pár týdnů dopředu a v jaké jsme situaci? Jitka se stačila rozejít a hned dvakrát naznačit, že už má rovnou někoho nového.

„Někdy zasadíme strom tam, kde půda není úrodná. Pečujeme o něj, chráníme ho, věříme… ale kořeny se stejně nechytí. Uvěřila jsem, že když je o všechno ,viditelné‘ postaráno, to neviditelné – dotek, blízkost, láska, něha – se dá nějak potlačit, umlčet a že je to možná druhořadé a vlastně ve vztahu to nepodstatné. Říkala jsem si, že možná opravdu chci moc, že jsem přecitlivělá. Až jsem málem zapomněla, jaké to je – být milovaná a milovat,“ psala zpěvačka a mezi řádky sdělila jasnou novinu. Má nový objev.

Už se také stihly potvrdit i drby, o koho jde. Zpěvačka našla štěstí v náručí svého muzikálového kolegy, Lukáše Langmajera.

Oficiálně to sice ještě ani jeden z nového páru nepotvrdil, podle informací magazínu Expres však o nové lásce nemůže být pochyb.

„Vodili se za ruce, působili jako čerstvě zamilovaní,“ prozradil magazínu zdroj, který debatované hrdličky zmerčil na společné dovolené na Moravě.

„Ano, je to pravda. Chodí spolu. Je to nové, citlivé, nechtějí to zatím moc řešit kvůli dětem,“ potvrdil jiný zdroj blízký Jitce.

Kdy přesně vlastně přeskočila jiskra, je zatím ve hvězdách. Pár se nicméně měl seznámit na jevišti muzikálu Mýdlový princ, kde oba účinkují. Langmajer dlouhodobě, Jitka od jara.

Lukáš nedávno oznámil konec šestnáctiletého manželství, Jitka vzápětí již zmiňovaný rozchod s partnerem po čtyřech letech.