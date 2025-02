Známý fotbalista si nebral servítky: "Nesnáším tlusté děti"

Sportovec se opřel do dětí s nadváhou a hned schytal kritiku na sociálních sítích.

Bývalý fotbalista Petr Švancara se aktivně angažuje v projektech pro mládež. Působí jako trenér, organizuje sportovní kroužky a hodiny tělesné výchovy. Sám má tři děti, které, dle jeho slov, všechny náležitě sportují.

Již před třemi lety si Švancara ulevil a opřel se do obézních ratolestí: "Už jim začínám říkat autíčkové děti, sport už je pro mnoho z nich opravdu španělská vesnice, hodně jsem si všiml nadváhy. Bohužel musím být kritický a je to odraz toho, jak se dětem věnujeme."

A životní postoj od té doby rozhodně nezměnil, protože nyní se v pořadu 4poradci (ke zhlédnutí na YouTube) vyjádřil ještě trošku nabroušenějším způsobem: „Nesnáším tlustý děti. To říkám úplně na rovinu, jo. Takže prostě… Když vidím na koupališti, vole, děcka, vole, co maj skočit šipku, a plavčík, vole, musí zachraňovat pak, vole, devět lidí, protože se nalokali vody, vole, protože tam byla jedna atomová bomba, vole, tak…“

A bouře ve sklenici vody na sebe samozřejmě nenechala dlouho čekat. "Někteří fotbalisté by se měli držet svého kopyta a sdělovat jen ty věci, na které jsme si od nich zvykli: jdeme zápas od zápasu nebo míč je kulatý a možné je všechno nebo zápas trvá devadesát minut. Protože když se vyjádří k něčemu jinému, je to tragédie," reagoval odborník na školství Robert Čapek. "Jak může něco takového Petr Švancara vůbec říct. Jak může Švancara motivovat obézní děti, když přizná, že je vlastně nesnáší? Navíc veřejně," píše Viktor Hakl na Seznam Médium. A radost neměli ani běžní posluchači: "Rozhovor jsem viděla a zvedl mě ze židle. Nesnáší tlustý děti, které tedy jdou na koupaliště se hýbat, plavat, skákat do bazénu – místo aby seděly doma u počítače," zní v diskuzi pod videem.