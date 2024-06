Ze změny stavebního zákona mají obavy stavaři i úřady, agenda násobně narostla

Stavební úřady v Česku nyní přijímají násobně víc žádostí než obvykle a narůstá také počet telefonických dotazů. Důvodem je změna stavebního zákona, od července zavádí mimo jiné digitalizaci řízení a výrazně zvyšuje poplatky u některých staveb, například u studny je to z 300 korun na 10.000 korun. Největší nápor čekají úřady v tomto týdnu. Fronty se většinou netvoří, lidé často komunikují s úřadem přes datové schránky nebo odevzdávají podklady na podatelně, některé úřady ale mají problém s administrací. Vedle obav stavebníků panují zároveň i obavy úředníků, zda bude nový systém funkční, plný přístup do nového systému totiž k dispozici zatím nemají. Vyplývá z vyjádření zástupců úřadů pro ČTK.

Úřady uvádějí, že se také poslední dobou zvýšila chybovost nebo neúplnost žádostí. Podstatné je totiž podat žádost do konce června, i když ji úřad vrátí. Pak sice žadatel bude muset splnit lhůtu na opravu, kterou mu úřad uloží, ale vyřizovat to nebude podle pravidel nového stavebního zákona, uvedla vedoucí odboru stavebního úřadu města Tábor Jitka Doležalová. Doplnila, že se u nich počet podání zvýšil třikrát až čtyřikrát než v běžný úřední den, zaměstnanci už teď pracují přesčas.

"Nejen my, ale i stavebníci hledí na zavedení nového systému s obavou, proto masivně využívají podávání žádostí ještě před 1. červencem," sdělil ČTK vedoucí stavebního úřadu v Jihlavě Michal Jarco. Doplnil, že fronty se netvoří, většinu žádostí dostává úřad písemně. I on ale potvrdil, že žádosti jsou v drtivé většině neúplné. Stavebníci je tak podle něj posílají i vědomě, protože chtějí stihnout podání ještě v červnu.

Zvýšený zájem o stavební povolení registrují i pražské stavební úřady. Podle oslovených mluvčích radnic začal zvýšený zájem lidí již na začátku jara. Nával eviduje také plzeňský magistrát. "Odhadem jde o nárůst agendy o 1000 procent," uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková. Řeší se zejména povolování studní, dále jsou to obecně žádosti o územní rozhodnutí a společná povolení. V krajském Liberci je nárůst počtu žádostí oproti běžnému stavu o 350 až 400 procent. "Nemyslím si však, že by hlavním důvodem bylo zvýšení poplatků. V převážné většině je to z důvodu nejistoty toho, co nastane právě po 1. červenci," míní vedoucí odboru stavebního úřadu v Liberci Miroslav Šimek.

Sám neví, jak to bude od července fungovat. "Seminář k aplikaci proběhnul 17. června, šlo o zevrubný výklad zákona, o digitalizaci portálu stavebníka v teoretické rovině. Nicméně to, jak to bude fungovat ve skutečnosti, jsme si ještě nevyzkoušeli," řekl Šimek. Podle něj mají k dispozici pouze nový stavební zákon, nikoli však prováděcí předpisy. "Je spousta nejasností, například není zřejmé, jak bude vypadat žádost, pokud ji stavebník předloží v písemné formě, nikoli přes portál. Jak bude docházet k jejímu zavádění do systému a podobně," dodal Šimek.

Do konce června se na co nejvíc oprav a rekonstrukcí snažilo získat stavební povolení i město Pardubice. Politici očekávají chaos. "Panuje obava, že to bude obrovský problém a že stavební řízení se můžou na několik měsíců zastavit, protože to bude naprostá paralýza," řekl ČTK primátor Jan Nadrchal (ANO). Jeho náměstek Jan Hrabal (ANO) dodal, že úředníci ze stavebního úřadu měli jenom dvouhodinovou prezentaci a do portálu stavebníka nemají přístup, aby se ho mohli naučit.

"Nevíme, jak v portálu stavebníka pracovat, techniku (nové PC) nemáme. Žádostí je více a jsou podávány neúplné. Nestíháme je ani otevírat, takže nelze říct, o co je ve větší míře žádáno. Žadatelé jsou nervózní a své věci chtějí řešit nejlépe ihned, technici jsou přetížení a nestíhají běžnou agendu, protože neustále odpovídají na dotazy," sdělil ČTK vedoucí zlínského odboru stavebních a dopravních řízení Petr Skácel.

Hradecký magistrát čeká největší nápor tento týden. "Za poslední dobu také výrazně narůstá počet telefonických dotazů, kde již kolegové místy naráží na své limity. Není možné se věnovat zpracování agendy, osobním návštěvám a současně vyřizovat vysoké množství telefonních dotazů," řekla ČTK mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Problémy s administrací mají i na jihu Moravy. "Na výšku měří dokumenty, které denně na stavební úřad přijdou, metr. Nejsme schopni takový objem zadministrovat," uvedla mluvčí břeclavského městského úřadu Ivana Solaříková.

V jednom kole byli v pondělí od rána i pracovníci stavebního úřadu prostějovského magistrátu, kteří jen za dopoledne od stavebníků přijali zhruba pět desítek žádostí, což je mnohonásobně víc než obvykle. "Zájem stavebníků je velký, a to je teprve pondělí. Uvidíme, co bude dál. Jedeme bez přestávky a od každého, kdo přijde, přijmeme jeho žádost," uvedl vedoucí prostějovského stavebního úřadu Jan Košťál. Podle něj úředníci práci v souvislosti s výrazným růstem počtu podaných žádostí zatím zvládají a nemusel být upraven provoz stavebního úřadu.

Nárůst agendy zvládají i v Ústí nad Labem a Karlových Varech. Práci si úředníci přeorganizovali, aby nápor zvládli, řekl ČTK tajemník ústeckého magistrátu Miloš Studenovský. V Karlových Varech se v průběhu posledního zhruba měsíce objem agendy vykonávané úředníky stavebního úřadu téměř zdvojnásobil. "Fronty nebo vyšší návštěvnost odboru to s sebou ale nenese, jelikož většina žadatelů komunikuje s úřadem prostřednictvím datových schránek nebo odevzdávají podklady na podatelně magistrátu," řekla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. Jiná situace je v Sokolově, kde má stavební úřad dlouhodobě podstav tři zaměstnance. Pro zvýšení pravděpodobnosti přijetí nových stavebních úředníků nabízí kromě jiných benefitů i náborový příspěvek 100.000 korun, řekl ČTK mluvčí sokolovského městského úřadu Michal Švarc.

Kvůli velkému nárůstu žádostí vyřizovaných podle starého stavebního zákona a řadě nových předpisů, které musí úředníci nastudovat na poslední chvíli, může nastat kolaps systému povolování staveb nebo pracovníků, uzavřel vedoucí stavebního úřadu v Jihlavě Michal Jarco.