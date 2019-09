Zákeřná nemoc fibromyalgie. Bojuje s ní Lady Gaga

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Alžběta Šírková

Fibromyalgie je nevyléčitelný bolestivý syndrom, v Česku jím trpí statisíce lidí.

Slovo fibromyalgie zní jako jazykolam, ale skrývá se za ním nepříjemné onemocnění, které definuje chronická bolest svalů a kloubů, zvláště podle páteře. Pacienty trápí ranní i večerní ztuhlosti postižených partií a s tím spojená únava a deprese.

Ruku v ruce s tím jde nekvalitní spánek, kdy se nemocný probouzí bez pocitu odpočinku a bez špetky energie. Své o tom ví zpěvačka Lady Gaga, která onemocnění fibromyalgií oznámila v roce 2017 a na čas se stáhla ze světa showbyznysu.

O diagnóze se dozvěděla ve svých 31 letech, čímž potvrzuje statistiky. Podle nich se nemoc nejčastěji objevuje ve dvaceti až třiceti letech a ženy postihuje více než muže.

Na celém světě trpí fybromialgií 20 milionů lidí, což představuje 4 procenta dospělé populace. V Česku je tímto celoživotním onemocněním postihnuto 370 tisíc dospělých a 60 tisíc dětí. Lékaři se ale shodují, že ve skutečnosti může být toto číslo větší.

Diagnostika je totiž běh na dlouhou trať, a to kvůli dalším doprovodným příznakům, které můžou být připisovány i jiným onemocněním. Fibromyalgici často trpí také dráždivým tračníkem (poruchou hybnosti tlustého střeva), bolestí hlavy, neustálou únavou a fibro mlhou neboli mentální mlhou, která se projevuje zapomínáním, pletením slov a výpadky paměti.

Fibromyalgiky často sužují takové bolesti a únava, že se musí vzdát svých oblíbených aktivit. A nezáleží na tom, zda to je sport nebo návštěvy divadla, procházky či cestování.

Když nemoc zaútočí v plné síle, dotyčný zruší domluvené aktivity na poslední chvíli, což se může odrazit mezilidských vztazích. Přesto jsou i světlé dny, kdy bolest mírně ustupuje a jedinec funguje v běžném režimu.

Fibromyalgický syndrom patří mezi choroby, u nichž nelze léčit jejich příčinu. Lékaři dodnes neví, co přesně ho způsobuje. Nejčastěji se shodují, že je na vině zánět v pojivové tkáni zvané fascie a dlouhodobý stres, při kterém lidé neúmyslně zatínají svaly a ty je následně bolí.

V současnosti se proto léčí jen příznaky tohoto onemocnění. Pacienti užívají léky na tlumení bolesti, antidepresiva a lékaři je často posílají na rehabilitaci k fyzioterapeutům. Doporučuje se radikální změna životního stylu a vyhýbání se stresu.

Při velkých bolestech se přímo do postiženého svalu aplikují injekce, které nemocným mnohdy vženou slzy do očí. Při této léčbě se nechala zvěčnit i zpěvačka Lady Gaga ve filmovém dokumentu s názvem Gaga: Five Foot Two (viz video).

Zpěvačka se tímto krokem rozhodla šířit osvětu o nemoci, která je stále pro spoustu lidí neznámá.