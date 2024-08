Z věznice v Jiřicích na Nymbursku uprchli klokani, jednoho ještě zbývá odchytit

Z věznice v Jiřicích na Nymbursku v sobotu uprchli dva klokani, jednoho ještě zbývá odchytit. V areálu věznice, která funguje jako takzvaná otevřená, je chovatelský koutek, kde je kromě klokanů i několik dalších zvířat.

Klokani se společně podhrabali z výběhu a zatímco jeden byl brzy zpět ve věznici, druhý se dosud vrátit nechce, i když se pohybuje v bezprostředním okolí věznice. Na jeho odchytu se pracuje, avšak tak, aby zvíře neutrpělo žádná zranění ani jinou újmu. "Spolupracujeme s veterinářem, který se specializuje na exotická zvířata," uvedla Prokopová. Lidé mohou v případě, že klokana u věznice spatří, volat na linku 325 558 111.

Klokani, stejně jako ostatní zvířata chovaná v otevřené věznici, jsou významným terapeutickým prvkem pro odsouzené. Ve věznici je chovají od roku 2018. Jiřice má další specializované projekty zaměřené na pěstitelství a chov zvířat, nyní konkrétně na včelařství, farmový chov daňků, zemědělskou činnost a chov hospodářských zvířat. Přítomnost zvířat ve věznici posiluje u odsouzených smysl pro zodpovědnost a pomáhá u nich vytvářet i nové kompetence.

