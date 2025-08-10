Výročí, která připadají na dnešek, neděli 10. srpna
10. 8. 2025 – 12:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 10.srpna je 222. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 143 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2015 (35,9 stupně C) a nejnižší v roce 1784 (9,6 stupně C).
Svátek má Vavřinec. Je to jméno latinského původu, které znamená "laurentský, pocházející z (přímořského) města Laurentum (v Latiu)". Název města je odvozen z latinského výrazu "laurus", které znamená "vavřín", přeneseně "vítězství". K jeho známým nositelům patří kajakář Hradilek.
Pranostika:
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Svatého Vavřince - svícen do světnice.
Svatý Vavřinec - první podzimec.
Narozeniny slaví:
spisovatel Vladimír Páral (1932)
německý režisér Klaus Emmerich (1943)
italský zpěvák Drupi (1947)
britský hudebník Ian Anderson, frontman skupiny Jethro Tull (1947)
bývalý kolumbijský prezident Juan Manuel Santos (1951)
americká herečka Rosanna Arquetteová (1959)
španělský herec Antonio Banderas (1960)
politik Miloš Vystrčil (1960)
malíř a divadelní výtvarník Jan Pištěk (1961)
vědec Jan Procházka, expert v oboru nanotechnologií a vynálezce (1961)
fotbalista Karel Kula (1963)
americký boxer Riddick Bowe (1967)
slovenská modelka a zpěvačka Ivana Christová (1970)
divadelní režisér Dušan Pařízek (1971)
skokan do výšky Jan Janků (1971)
tenistka Andrea Hlaváčková (1986)
rychlostní kanoista Daniel Havel (1991)