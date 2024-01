Výborný: Vláda nechystá zemědělcům omezit podporu tzv. zelené nafty

láda se podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nechystá omezit podporu takzvané zelené nafty, tedy nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu. Řekl to dnes v pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Proti zvýšení daně na naftu farmáři protestují v Německu či ve Francii. Čeští zemědělci se podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala v březnu pravděpodobně zapojí do celoevropských protestů. Zda se uskuteční i na národní úrovni, záleží na tom, zda vláda vyjde vstříc požadavkům farmářů, dodal.

"Je tu celá řada věcí, které lze ovlivnit na národní úrovni. Dáme ministrovi (Výbornému) ještě prostor na to, aby se našla koaliční shoda," řekl Doležal. Čeští zemědělci se podle něj potýkají s vysokými náklady a složitou byrokracií. Vadí jim například přísné kontroly na hranicích nebo zvýšení daně z nemovitých věcí, které přinesl konsolidační balíček. "Čeští zemědělci mají spoustu důvodů, proč protestovat," doplnil.

Proti zvýšení daně na naftu protestují farmáři v Německu či ve Francii. "Česká vláda nikdy neuvažovala o tom, že by zrušila zelenou naftu," uvedl Výborný. K požadavkům zemědělců řekl, že je připraven vést dialog, změny ale musí přijít postupně.

Některé požadavky, jako například spravedlivé nastavení pachtovného na státní půdě, ale už podle Výborného vyřešené jsou a další jsou v procesu. Zmínil například novelu veterinárního zákona o porážce na pastvě. "Porážka na pastvě bude možná za jasně stanovených podmínek, za veterinárního dohledu, ale bude to možné právě ve prospěch malých farmářů, aby mohli zjednodušit dodávání masa na trh," řekl. Na jaře by také mohly začít platit změny v nahlašování dovozu některých potravin do Česka 24 hodin předem úřadům. Ze seznamu budou některé položky vyřazeny, podle Výborného na něm zůstanou asi čtyři. Vedle máku například doplňky stravy a masné výrobky, uvedl.

Do protestů na evropské úrovni se čeští zemědělci podle Doležala chtějí zapojit. Prouza na síti X následně uvedl, že to považuje za legitimní. "Ale normální není, že letenky a hotely na ta jednání bude proplácet ministerstvo zemědělství z dotačního titulu 10.D.," řekl. Dotační titul 10.D. je podle Státního zemědělského intervenčního fondu určený na podporu evropské integrace nevládních organizací.

S problémy se v Česku podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy potýkají zejména menší zemědělci a rodinné farmy. Spíše než nedostatečná dotační podpora za to může zbytečná byrokracie, řekl. "Když chtějí růst, okamžitě na ně zaklekne stát," doplnil.

Tři desítky zemědělců z Frýdecko-Místecka, Novojičínska i odjinud projely v koloně tento týden na svých traktorech Moravskoslezským krajem, chtěly tak upozornit na neutěšenou situaci v zemědělství a přimět k diskusi ministra zemědělství.

Výborný požádal svého francouzského kolegu o ochranu českých autodopravců, kteří podle něj čelili útokům ze strany francouzských zemědělců při jejich demonstracích, informoval dříve na síti X, kde následně i poděkoval za rychlou reakci francouzské strany. Tamní úřady podle něj dostaly příkaz okamžitě zakročit. Dnes v ČT řekl, že se uskutečnily útoky i proti polským nebo belgickým dovozcům. "V uplynulých dnech došlo opakovaně k napadání řidičů kamionů, kteří dovážejí zemědělské komodity," uvedl.