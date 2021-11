Vůle STAN jít do vlády není porušením koaliční smlouvy s Piráty, věří Rakušan

Odhodlání STAN jít do vlády s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) podle předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana není porušením koaliční dohody s Piráty. Pokud by ale Piráti vládní koalici nepodpořili, muselo by mezi Piráty a Starosty dojít ke koaličnímu jednání, na kterém by se pokusili najít východisko.

Piráti jako poslední strana pětikoalice schvalují smlouvu v on-line anketě, kterou spustili v pátek a ukončí v pondělí večer. Rakušan zdůraznil, že si velmi přeje, aby Piráti v hlasování všech členů koaliční smlouvu odsouhlasili. „Koalice Pirátů a Starostů má skvělý program a mnoho z něj jsme společně prosadili do vládních programových tezí. Je to program ČR s lepší budoucností,“ zdůraznil.

Koalice PirSTAN se před volbami zavázala, že strany půjdou společně do vlády, či společně do opozice. Podle posledních vyjádření by však Starostové vstoupili do kabinetu i bez Pirátů. Místopředseda STAN Věslav Michalik serveru Seznam Zprávy řekl, že by žádný volič STAN nepochopil, kdyby vznik vlády zablokovala strana se čtyřmi poslanci.

Rakušan v té souvislosti odmítl, že by odhodlání Starostů jít do vlády mohlo jakkoliv porušovat koaliční smlouvu s Piráty. "Naše stranické orgány, stejně jako ty pirátské, mají přeci právo vyslovit svůj postoj. A hlasování na jednání celostátního výboru STAN bylo zcela jednoznačné," uvedl.

Pokud by výsledek hlasování Pirátů byl opačný, nastala by situace, kdy strany mají rozdílný názor na stěžejní koaliční záležitost, doplnil Rakušan. „To je demokracie, nikoliv podvod. STAN i Piráti jsou suverénní strany. V takovém případě bychom museli vyvolat koaliční jednání a pokusit se najít východisko,“ konstatoval.

Nedokáže si představit, že by nyní dosavadní opoziční strany selhaly a do vlády nešly. „Pro voliče by bylo nepochopitelné, kdyby ve chvíli, kdy je možné vytvořit vládu demokratických stran s výraznou většinou, přišla politická krize,“ zdůraznil. Bylo by nesmyslné vrátit do vyjednávání o vládě hnutí ANO a SPD, doplnil. „Stejně tak je nesmyslný model menšinové vlády Spolu,“ míní.