Všude byla krev, řekla Kvitová. O napadení vypovídala přes mikrofon

Tenistka Petra Kvitová dnes vypovídala u Krajského soudu v Brně o svém napadení z prosince 2016. Aby se nemusela potkat s obžalovaným třiatřicetiletým Radimem Žondrou, hovořila v oddělené místnosti. Žondra u soudu znovu popřel, že by čin spáchal, jeho provedení označil za amatérské. Muži za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení. Jednání bude pokračovat ve středu.

Kvitová popsala, jak útočníka pustila do domu a posléze i do svého bytu. Vypovídala v jiné místnosti, zvuk byl přenášen do reproduktorů v jednací síni. Předsedkyně senátu měla k dispozici i videopřenos. Kvitová uvedla, že muž u dveří řekl, že jde na revizi kotle, Kvitová mu ale řekla, že kotel v bytě nemá. Muž poté podle ní řekl, že jde i kvůli teplé vodě.

"Přes bzučák jsem ho pustila dovnitř, šla jsem mu naproti z bytu. Když vešel za mnou do bytu, řekl, že to tam mám hezký. Já řekla, že mám dvě koupelny, šli jsme do té velké. Chtěl po mně, abych zapnula teplou vodu, tak jsem ji zapnula, v tu chvíli jsem měla nůž na krku zezadu. Popadla jsem ho (nůž) a chytila ho oběma rukama, levou rukou jsem objala i čepel," uvedla Kvitová.

Útočník poté nůž oddálil, Kvitová se dostala na zem, tam spadl i mobilní telefon, kterým chtěla psát zprávu. "Křičela jsem, byla všude spousta krve. Mobil jsem měla na koberci a snažila jsem se ho nahmatat, on se ho snažil oddálit," uvedla Kvitová.

Pak vstala a začala se ptát, co po ní útočník chce. Uvedl, že chce čas, Kvitová mu ale řekla, že čas nemá, že potřebuje do nemocnice. Nabídla mu 10.000 korun, které si útočník vzal a odešel. Kvitová poté zavolala záchrannou službu a policii. Žondru poznala na pozdější rekognici.

Kvitová s novináři nemluvila. Krátce po jejím výslechu mluvčí tenistky Karel Tejkal novinářům řekl, že je Kvitová ráda, že už to vše má za sebou. Čekala prý, že to bude horší. "Mluvili jsme spolu po výslechu, už se usmívala a říkala, že teď už to pro ni definitivně skončilo," řekl Tejkal.

Žondra k výpovědi tenistky uvedl, že nemůže říct, co se v bytě odehrálo, protože tam nebyl. Poukázal ale na údajné rozpory v její výpovědi, například, že stopy krve se nacházejí v koupelně, v ložnici a v kuchyni, což tenistka podle něj nevysvětlila. Samotný útok označil za amatérský.

"Ten člověk si nechránil ruce ani obličej. Kdybych tam šel, tak bych na ty věci pamatoval. Ten dům je asi 400 metrů od policejní stanice. Kdybych tam šel jen tak v čepici, bez rukavic, bez krytí obličeje, tak to se rovná sebevraždě," řekl Žondra. Už dříve uvedl, že v době útoku, tedy 20. prosince 2016, byl na stavbě v Napajedlích na Zlínsku.

Znalec z oboru soudního lékařství Martin Dobiáš řekl, že Kvitová utrpěla skupinu řezných poranění, která vznikla tahem a tlakem řezným předmětem. "Je reálné, aby to poranění vzniklo držením nože," uvedl Dobiáš. Průběh tak, jak jej popsala poškozená, že uchopila nůž rukou, podle něj odpovídá charakteru zranění.

Podle znalce z oboru úrazové chirurgie Petra Špirocha má poškozená narušenou jemnou motoriku ruky a následky jsou trvalé. Řekl, že se poškozená ale dobře a funkčně adaptovala na to, co ji živí. Tedy na tenis.

Pokračovat se bude ve středu, předvoláni jsou dva svědci, ani u jednoho ale není jisté, zda dorazí. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská avizovala, že dokazování ještě nebude ukončeno, ve středu tedy rozsudek nezazní.