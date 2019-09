Volby v Rakousku: Vyhráli lidovci, vrací se Zelení

Sklízíme to, co se dělo posledních 250 let. Náš systém vytvořil environmentální krizi a není schopen účinně řešit ani sociální nerovnosti, upozorňuje nastupující ředitelka Hnutí DUHA Anna Kárníková. (První část rozhovoru ZDE). více

Jak se co nejrychleji dostat na jiné místo, když jste příliš pomalí nebo malí? Řešení je prosté - svezte se. Platí to i pro říši zvířat. více

Česnek nebo třeba brokolice mají na imunitu skvělý vliv, do svačinové krabičky by si je ale rodič netroufl dát ani sobě, natož dítěti. Co tedy pomůže dětem posílit imunitu a zároveň u toho nehrozí, že svačina poletí rovnou do koše? Třeba takové jáhly v pomazánce pravděpodobně vůbec neodhalí... více