Verdikt nad Trumpem s preferencemi nezamával, duel s Bidenem zůstává vyrovnaný

I poté, co se americký exprezident Donald Trump stal usvědčeným zločincem, zůstává na papíře jeho souboj o voliče se současnou hlavou státu Joem Bidenem velmi vyrovnaný. Průzkumy publikované během dvou týdnů po historickém verdiktu nezjistily žádný zásadní posun v preferencích dvou prezidentských kandidátů, které se výrazněji nehýbou již několik měsíců.

Jedinečnou dynamiku letošní předvolební kampaně zachycuje graf projektu 538, který monitoruje nejrůznější americké volby. Linie znázorňující průměrné preference Trumpa a Bidena v desítkách průzkumů jsou v posledních třech měsících téměř rovnoběžné, přičemž republikánský exprezident si drží nepatrný náskok. Velmi podobně vypadají průměry sestavované webem RealClearPolling a časopisem The Economist.

Trump před osmi lety prohlásil, že by mohl někoho zastřelit uprostřed Páté avenue v New Yorku, a stejně by nepřišel o žádné voliče. Nyní má šanci na zvolení poté, co jej soudní porota uznala vinným ze 34 trestných činů, konkrétně z falšování podnikatelských záznamů s cílem zakrýt nekalou kampaň před volbami roku 2016. Výši trestu se Trump dozví 11. července a jakkoli to není příliš pravděpodobné, nelze vyloučit, že mu soudce uloží vězení.

Američtí voliči se ovšem rozhodují i podle mnoha dalších otázek od stavu ekonomiky po imigrační nebo zahraniční politiku. Oba hlavní kandidáty na prezidenta již dobře znají a průzkumy naznačují, že drtivá většina má ohledně jejich duelu jasný názor. Biden, který je o více než tři roky starší než Trump a jde do listopadových voleb v 81 letech, je nejstarším prezidentem v dějinách USA a v posledním roce svého mandátu je na americké poměry extrémně nepopulární.

Drobný posun v podpoře dvou mužů zaznamenal deník The New York Times, který společně s partnery z vysoké školy Siena College po newyorském verdiktu znovu zkontaktoval skoro 2000 účastníků dřívějšího předvolebního průzkumu. Zatímco při dotazování na přelomu dubna a května měl v této skupině Trump navrch poměrem 48 procent ku 45, po rozhodnutí poroty se jeho náskok ztenčil na jediný procentní bod.

"Jakkoli se nedá s jistotou říci, zda jejich pohled odráží širokou veřejnost, zjištění poskytují neobvykle jasný důkaz, že verdikt některé voliče vedl k přehodnocení jejich podpory pro pana Trumpa," napsal list.

Při vyrovnaných volbách, jaké se v USA očekávají, může být i ztráta malého zlomku voličů rozhodující. V letech 2016 a 2020 prezidentské volby rozhodly desetitisíce hlasů napříč několika málo státy a průzkumy na klíčových "bojištích" nadcházejících voleb naznačují, že něco podobného by mohlo nastat i letos.