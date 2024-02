USA mají informace o snaze Ruska vyvinout zbraň proti družicím, uvedl Bílý dům

Rusko pracuje na vývoji zbraně proti satelitům, uvedl dnes mluvčí Bílého domu poté, co ve středu vyvolala ve Washingtonu rozruch zpráva o neznámé nové hrozbě pro americkou národní bezpečnost. Americká vláda nyní zdůrazňuje, že zjištění tajných služeb nesvědčí o bezprostředním ohrožení. Prezident Joe Biden podle Bílého domu chce o věci jednat s Moskvou.

"Mohu potvrdit, že se to týká protisatelitní schopnosti, kterou Rusko vyvíjí," řekl Bidenův mluvčí John Kirby. "Je to stále schopnost, na níž pracují. Stále analyzujeme informace, které jsou k dispozici," citovala jej agentura Reuters. Podle Kirbyho USA uvedené snahy Rusů sledují "už mnoho měsíců, ne-li let".

Bidenova vláda byla donucena o věci veřejně promluvit poté, co předseda zpravodajského výboru Sněmovny reprezentantů Mike Turner ve středu vydal neobvyklé prohlášení, v němž bez podrobností uvedl, že Kongres dostal hlášení o "vážné hrozbě pro národní bezpečnost" USA. Média následně odhalila, že varování se týkalo nových ruských jaderných schopností spojených s operacemi ve vesmíru.

Kirby dnes zjištění označil za znepokojivé, dodal však, že zbraň, na níž Rusové podle USA pracují, by nemohla být použita k "útoku na lidské bytosti". Americký ministr zahraničí Antony Blinken zase uvedl, že nejde o "aktivní schopnost" Ruska.

Lídry Kongresu dnes o věci informuje Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan a podle deníku The New York Times už Američané informace sdíleli s evropskými spojenci. Bílý dům dodal, že Washington se snaží o věci jednat také s Moskvou, avšak zatím "nezajistil skutečné rozhovory" na toto téma.

Ruská vláda zprávy z USA nepotvrdila ani nevyvrátila. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov například hovořil o "lsti" Bílého domu a kauzu spojoval s jednáními v Kongresu o další pomoci Ukrajině.

Turner ve středu vyzval Bidenovu vládu, aby svá zjištění v této věci odtajnila. Proč se kongresman rozhodl pro veřejnou intervenci právě tento týden, není jasné. Americká média ve středu uváděla, že Kongres měl v té či oné podobě varování tajných služeb k dispozici už delší dobu.

Spekuluje se, že Turner chtěl svým krokem zvýšit podporu pro prodloužení kontroverzního opatření umožňujícího americkým rozvědkám sledování komunikace cizinců v zahraničí. Sněmovna reprezentantů měla dnes o věci hlasovat, předseda Mike Johnson ale nakonec návrh stáhl. Turnera pak jeho republikánský kolega Andy Ogles ve stížnosti adresované Johnsonovi obvinil, že jeho cílem bylo právě ovlivnit dané hlasování, jakož i zajistit další podporu Ukrajině.