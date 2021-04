Upravené okolí bazénu díky elegantní dlažbě

Obliba bazénů v posledním roce rapidně stoupá. Někteří výrobci už na začátku sezóny hlásí prakticky prázdné sklady. Důvodem je stále trvající nejistota ohledně cestování a pozornost upřená na vlastní zahrady a pozemky.

Vodní prvek přináší do zahrady zcela jinou dimenzi, která uspokojí všechny věkové kategorie nejen v letních měsících. Privátní wellness vykouzlíte prakticky na jakékoliv zahradě. Díky tryskám, protiproudu a vyhřívané vodě uspokojí náročné zákazníky i docela malý bazén.

Čistá voda v bazénu se bez upraveného okolí neobejde

Pokud je váš vysněný bazén již ve výrobě nebo o jeho finální podobě uvažujete, musíte kromě tvaru promyslet i jeho umístění a upravit okolí. Nejlepší je v okolí bazénu zvolit alespoň minimální pruh zpevněného povrchu například pomocí dlažby, aby se do pracně udržované čisté vody nezanášela tráva, listí a kusy hlíny. Na vyhřáté dlažbě se dá navíc příjemně relaxovat. Při jejím výběru bychom se měli řídit kvalitou daného povrchu a samozřejmě bychom neměli zapomínat na estetickou stránku. Dlažba by neměla by klouzat, měla by se snadno udržovat, čistit a být odolná vůči vodě. Vyhledávaným přírodním materiálem, který splňuje všechna zadaná kritéria, je po dekády beton, díky své odolnosti, trvanlivosti, variabilitě a nepřeberným vzhledovým možnostem a v neposlední řadě díky příznivé ceně.

Velkoformátová dlažba TRAVERTIN | zdroj: Presbeton

Betonová dlažba s mimořádnými vlastnostmi

Díky značnému vývoji v technologii výroby dnes beton nepodléhá degradaci ani při častějším styku s vodou. Samozřejmostí, kterou je však nutné připomínat, je precizní pokládka na řádně zhutnělý podklad, který zamezí sklesnutí dlažby a tvorbě prohlubní, kde by se voda držela trvaleji. Česká firma PRESBETON nabízí všechny dlažby s vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti pronikání nečistot a vody do struktury betonu. Některé typy dlažeb jsou opatřeny vyšším typem vnitřní úpravy pod názvem Protect System TOP. Nejušlechtilejší povrchová úprava PCT (Perfect Clean TOP) spočívá v nanesení speciální kompozitní látky na betonový povrch vytvrzené zářením a vysokou teplotou. Kromě snadného čištěni i velmi odolných nečistot propůjčije povrchová úprava PCT dlažbě na omak příjemný sametový povrch. spočívá v nanesení speciální kompozitní látky na betonový povrch vytvrzené zářením a vysokou teplotou. Kromě snadného čištěni i velmi odolných nečistot propůjčuje povrchová úprava PCT dlažbě na omak příjemný sametový povrch.

Dlažba ALMA překvapí jemným sametovým povrchem | zdroj: Presbeton

Beton – materiál mnoha tváří

Na povrch dlažby v okolí bazénů se hodí zejména světlejší odstíny a struktura příjemná na dotek. Světlá barva je vhodná z důvodu přiměřené akumulace tepla. U tmavé dlažby hrozí, že by se v horkých dnech mohla příliš rozpálit. Mezi oblíbené povrchy patří dlažba zdařile imitující kámen nebo dřevo. Dlažební desky ALMA s příjemným hladkým povrchem a mimořádnou povrchovou úpravou PCT velmi zdařile imitují kámen. Jsou dostupné v celé škále neutrálních odstínů, od bílých, přes šedé nebo okrové tóny. Nabízeny jsou v několika rozměrech včetně velkých formátů, které jsou v posledních letech velmi populární. Velmi luxusní variantu představuje rovněž dlažba TRAVERTIN imitující stejnojmennou horninu. Jemné světlé odstíny, přírodní povrch a velký formát skvěle doplní moderní i tradiční architekturu. Na druhou stranu povrch betonových „prken“ DAREA na první pohled prakticky nerozeznáte od exotických dřev. Opravdu monumentální variantu představuje betonová dlažba MONUME XL o rozměru 1 m x 1 m. Tento povrch se využívá zejména ve velmi zatěžovaných provozech, ale pro svůj vzhled je oceňován i v soukromých zahradách.

Velkoformátová dlažba MONUME XL | zdroj: Presbeton

Betonová dlažba DAREA v oblíbeném dekoru dřeva. | zdroj: Presbeton