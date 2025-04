Tohle ani policie nezažila. Muži ukradli auto. Omylem si ho koupil zpátky

24. 4. 2025 – 10:26 | Zpravodajství | Alex Vávra

Když Ewanovi Valentinovi ukradli auto, smířil se s tím, že ho už nikdy neuvidí. Jenže o pár týdnů později si – zcela nevědomky – koupil zpátky vlastní ukradený vůz. Odhalil to až ve chvíli, kdy se mu telefon sám připojil přes Bluetooth a v kufru našel… vánoční jehličí.

Zní to jako scénář z absurdního filmu, ale pro Ewena Valentina to byla naprosto reálná noční můra. Brit, kterému před pár měsíci ukradli auto přímo před domem, zažil něco, co se nedá vymyslet – omylem si koupil zpátky svůj vlastní vůz! Všechno začalo celkem nevinně. Ewan měl doma kameru u dveří, která ho sice varovala, že má slabou baterii, ale on si řekl, že jedna noc bez záznamu to nezabije. Osud ale měl jiné plány. Ráno ho vzbudila partnerka s děsivou zprávou – auto je pryč. Policie, pojišťovna, stres. Ewan se smířil s tím, že svůj milovaný vůz – Hondou Civic Type R, své "auto krize středního věku" – už nikdy neuvidí. Jenže pár týdnů poté narazil na inzerát. Stejná barva. Stejný model. Podezřele podobný vůz. A za téměř stejnou cenu – 22 tisíc liber. Zvláštní bylo jen to, že „nový“ kousek měl o 50 000 mil méně najeto.

„Napadlo mě to už cestou tam,“ přiznal Ewan. „Říkal jsem si – sakra, to je přesně ono auto. Může to fakt být moje?“

Bylo. A on to zjistil díky… stanu a jehličí. Postupně začal nacházet detaily, které nemohly být náhodné. Kolík od stanu v kufru. Jehličí ze starého vánočního stromku. Obaly od sladkostí ve středové konzoli. A když otevřel historii navigace, skoro omdlel – všechna místa, kde v posledních letech byl. Vrchol přišel ve chvíli, kdy se jeho telefon sám automaticky připojil přes Bluetooth. A pak už to šlo rychle. Spolu s šokovaným policistou vyrazil do servisu Honda. Tamní technik vytáhl ze „nového“ klíče skrytý fyzický klíč – a okamžitě auto odemkl. Reakce všech přítomných? Šok, ticho a kroutící se hlavy.

„Já, policajt a tři technici jsme jen stáli a mlčeli. Nikdo z nás něco takového nezažil,“ popsal Ewan.

Policie i Honda se shodli: šlo o jeden z nejdokonalejších klonů vozidla, jaký kdy viděli. VIN čísla byla falešná, některá úplně chyběla. Auto bylo zaregistrováno a prodáno renomovaným bazarem, který podle všeho neměl o ničem ponětí. A co pojišťovna? „Právně jsem na tom dobře,“ říká Ewan. „Aby někdo mohl auto prodat, musí ho vlastnit – a oni ho nevlastnili.“ Zatím sice nic nevyplatila, ale Ewan věří, že auto dostane zpátky. Záběry od souseda nakonec potvrdily, že zloději zvládli auto ukrást během dvou minut díky bezklíčovému systému. A kamera u dveří? Ta zemřela přesně v tu noc. Na Instagramu pak celou bizarní historku zakončil jednou větou:

„Tohle se může stát fakt jenom mně.“